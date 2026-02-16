Homem é baleado ao tentar assaltar casa no bairro JK, em Anápolis

Suspeito teria ido até o local, com outras três pessoas, na intenção de cobrar uma dívida

Natália Sezil - 16 de fevereiro de 2026

Suspeito acabou baleado após tentativa de assalto. (Foto: Jonathan Félix/Anápolis Notícias)

Uma tentativa de assalto mobilizou equipes de segurança após um dos suspeitos acabar baleado na Avenida Jamel Cecílio, importante via do bairro JK Nova Capital, em Anápolis.

A situação aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira (16). Segundo informações preliminares, um grupo teria ido até o local na intenção de cobrar uma dívida.

Em certo momento, os suspeitos teriam decidido roubar a pessoa em questão, rendendo-a na tentativa de levar o carro dela.

O caso escalou ainda mais quando chamou a atenção de um policial, que seria um dos vizinhos do local. Ele teria intervindo para evitar a fuga do grupo, momento em que um dos suspeitos foi baleado.

O homem, que usava tornozeleira eletrônica, teria sido ferido na mão. Ele recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e procura pelos outros envolvidos.

