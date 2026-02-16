Homem é baleado ao tentar assaltar casa no bairro JK, em Anápolis
Suspeito teria ido até o local, com outras três pessoas, na intenção de cobrar uma dívida
Uma tentativa de assalto mobilizou equipes de segurança após um dos suspeitos acabar baleado na Avenida Jamel Cecílio, importante via do bairro JK Nova Capital, em Anápolis.
A situação aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira (16). Segundo informações preliminares, um grupo teria ido até o local na intenção de cobrar uma dívida.
Em certo momento, os suspeitos teriam decidido roubar a pessoa em questão, rendendo-a na tentativa de levar o carro dela.
O caso escalou ainda mais quando chamou a atenção de um policial, que seria um dos vizinhos do local. Ele teria intervindo para evitar a fuga do grupo, momento em que um dos suspeitos foi baleado.
O homem, que usava tornozeleira eletrônica, teria sido ferido na mão. Ele recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e procura pelos outros envolvidos.
