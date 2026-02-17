A planta que ajuda a manter a casa fresca e é a maior aliada nos dias quentes

Espécie simples e resistente pode contribuir para um ambiente mais agradável no verão, além de decorar e exigir poucos cuidados

Layne Brito - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quando o calor aperta, a casa parece “segurar” a temperatura e qualquer detalhe vira diferença: uma janela bem posicionada, uma cortina mais leve e até a escolha das plantas.

O que pouca gente imagina é que existe uma espécie simples, comum e praticamente à prova de erro que pode colaborar com o conforto nos dias quentes e ainda dar um toque moderno na decoração.

Estamos falando da sanseviéria, popularmente conhecida como língua-de-sogra. Além de ser uma planta resistente e perfeita para quem não tem tempo (ou muita prática) com jardinagem, ela ganhou fama por ajudar a criar um ambiente mais agradável dentro de casa, sobretudo em períodos de calor intenso.

A sansevéria tem folhas firmes e estruturadas, que contribuem para uma sensação de ambiente mais equilibrado.

Em conjunto com outras plantas, ela ajuda a compor um “microclima” interno mais agradável principalmente quando posicionada em locais estratégicos, como áreas de circulação, perto de janelas bem iluminadas e cantos onde o calor costuma ficar mais concentrado.

Outro ponto que chama atenção é que a planta também é associada à melhora da qualidade do ar, o que aumenta a sensação de conforto, especialmente em ambientes fechados.

Para aproveitar bem o efeito e ainda valorizar a casa, alguns lugares costumam ser certeiros:

Sala de estar: perto de janelas ou cantos que recebem sol indireto

Quartos: boa opção para quem quer um ambiente mais agradável à noite

Entrada da casa: além de decorativa, passa sensação de frescor logo ao entrar

Escritório: ajuda a deixar o espaço mais leve e confortável no calor

Se a ideia é ter uma aliada sem complicação, a sansevéria entrega:

aguenta bem pouca água

vai bem em meia-sombra e também em locais com boa luz

é uma das melhores opções para quem “esquece” de regar

se adapta bem a vasos e ambientes internos

A regra prática é simples: menos é mais. Regas espaçadas e um vaso com boa drenagem costumam ser suficientes para ela ficar bonita o ano inteiro.

No fim, a língua-de-sogra virou a combinação perfeita para o verão: decora, exige pouco cuidado e ainda ajuda a deixar a casa com sensação mais agradável quando o calor resolve dominar tudo.

