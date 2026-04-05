Receita de parmegiana com catupiry: você vai se apaixonar e não vai querer de outra forma

Versão cremosa do prato tradicional combina carne crocante, recheio generoso e gratinado irresistível

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Aprenda a fazer parmegiana com catupiry cremosa e crocante; receita simples que conquista no sabor e na apresentação.
(Foto: Captura de tela/Instagram/@decoralar.51)

A parmegiana ganhou uma versão ainda mais indulgente e cheia de sabor. Além disso, a receita de parmegiana com catupiry aposta na combinação de crocância por fora e cremosidade por dentro, criando um prato que tem conquistado quem gosta de comida bem servida.

A preparação foi compartilhada por Natana Oliveira (@decoralar.51), que apresenta um passo a passo simples. Dessa forma, o resultado se aproxima de pratos servidos em restaurante.

Ingredientes

  • Bife de alcatra
  • Alho
  • Sal
  • Pimenta
  • Catupiry
  • Farinha de trigo
  • Água com gás
  • Páprica defumada
  • Farinha panko
  • Farinha de rosca
  • Óleo quente
  • Molho de tomate
  • Queijo muçarela
  • Azeitonas
  • Cheiro-verde
  • Macarrão alho e óleo

Modo de preparo

Primeiramente, tempere os bifes com alho, sal e pimenta. Em seguida, espalhe uma camada generosa de catupiry sobre a carne.

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Depois disso, passe os bifes na farinha de trigo. Em seguida, prepare um creme misturando farinha de trigo, água com gás e páprica defumada.

Logo após, mergulhe os bifes nesse creme e finalize empanando na mistura de farinha panko com farinha de rosca. Dessa forma, você garante uma casquinha bem crocante.

Em seguida, leve ao óleo quente e frite até que os bifes fiquem bem dourados.

Montagem e gratinado

Enquanto isso, prepare uma travessa com uma base de macarrão alho e óleo. Depois, coloque os bifes empanados com catupiry por cima.

Em seguida, adicione o molho de tomate. Logo depois, cubra com queijo muçarela, azeitonas e finalize com cheiro-verde.

Por fim, leve ao forno para gratinar até o queijo derreter e formar uma camada dourada e irresistível.

Resultado chama atenção

Além da textura crocante, o recheio cremoso de catupiry faz toda a diferença. Dessa maneira, o prato se destaca pelo contraste de sabores.

Assim, a receita se torna uma excelente opção para inovar na cozinha. Ao mesmo tempo, mantém a praticidade no preparo.

 

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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