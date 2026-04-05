Receita de parmegiana com catupiry: você vai se apaixonar e não vai querer de outra forma

Versão cremosa do prato tradicional combina carne crocante, recheio generoso e gratinado irresistível

Gabriel Yuri Souto - 05 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@decoralar.51)

A parmegiana ganhou uma versão ainda mais indulgente e cheia de sabor. Além disso, a receita de parmegiana com catupiry aposta na combinação de crocância por fora e cremosidade por dentro, criando um prato que tem conquistado quem gosta de comida bem servida.

A preparação foi compartilhada por Natana Oliveira (@decoralar.51), que apresenta um passo a passo simples. Dessa forma, o resultado se aproxima de pratos servidos em restaurante.

Ingredientes

Bife de alcatra

Alho

Sal

Pimenta

Catupiry

Farinha de trigo

Água com gás

Páprica defumada

Farinha panko

Farinha de rosca

Óleo quente

Molho de tomate

Queijo muçarela

Azeitonas

Cheiro-verde

Macarrão alho e óleo

Modo de preparo

Primeiramente, tempere os bifes com alho, sal e pimenta. Em seguida, espalhe uma camada generosa de catupiry sobre a carne.

Depois disso, passe os bifes na farinha de trigo. Em seguida, prepare um creme misturando farinha de trigo, água com gás e páprica defumada.

Logo após, mergulhe os bifes nesse creme e finalize empanando na mistura de farinha panko com farinha de rosca. Dessa forma, você garante uma casquinha bem crocante.

Em seguida, leve ao óleo quente e frite até que os bifes fiquem bem dourados.

Montagem e gratinado

Enquanto isso, prepare uma travessa com uma base de macarrão alho e óleo. Depois, coloque os bifes empanados com catupiry por cima.

Em seguida, adicione o molho de tomate. Logo depois, cubra com queijo muçarela, azeitonas e finalize com cheiro-verde.

Por fim, leve ao forno para gratinar até o queijo derreter e formar uma camada dourada e irresistível.

Resultado chama atenção

Além da textura crocante, o recheio cremoso de catupiry faz toda a diferença. Dessa maneira, o prato se destaca pelo contraste de sabores.

Assim, a receita se torna uma excelente opção para inovar na cozinha. Ao mesmo tempo, mantém a praticidade no preparo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Natana Oliveira (@decoralar.51)

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