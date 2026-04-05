Receita de parmegiana com catupiry: você vai se apaixonar e não vai querer de outra forma
Versão cremosa do prato tradicional combina carne crocante, recheio generoso e gratinado irresistível
A parmegiana ganhou uma versão ainda mais indulgente e cheia de sabor. Além disso, a receita de parmegiana com catupiry aposta na combinação de crocância por fora e cremosidade por dentro, criando um prato que tem conquistado quem gosta de comida bem servida.
A preparação foi compartilhada por Natana Oliveira (@decoralar.51), que apresenta um passo a passo simples. Dessa forma, o resultado se aproxima de pratos servidos em restaurante.
Ingredientes
- Bife de alcatra
- Alho
- Sal
- Pimenta
- Catupiry
- Farinha de trigo
- Água com gás
- Páprica defumada
- Farinha panko
- Farinha de rosca
- Óleo quente
- Molho de tomate
- Queijo muçarela
- Azeitonas
- Cheiro-verde
- Macarrão alho e óleo
Modo de preparo
Primeiramente, tempere os bifes com alho, sal e pimenta. Em seguida, espalhe uma camada generosa de catupiry sobre a carne.
Depois disso, passe os bifes na farinha de trigo. Em seguida, prepare um creme misturando farinha de trigo, água com gás e páprica defumada.
Logo após, mergulhe os bifes nesse creme e finalize empanando na mistura de farinha panko com farinha de rosca. Dessa forma, você garante uma casquinha bem crocante.
Em seguida, leve ao óleo quente e frite até que os bifes fiquem bem dourados.
Montagem e gratinado
Enquanto isso, prepare uma travessa com uma base de macarrão alho e óleo. Depois, coloque os bifes empanados com catupiry por cima.
Em seguida, adicione o molho de tomate. Logo depois, cubra com queijo muçarela, azeitonas e finalize com cheiro-verde.
Por fim, leve ao forno para gratinar até o queijo derreter e formar uma camada dourada e irresistível.
Resultado chama atenção
Além da textura crocante, o recheio cremoso de catupiry faz toda a diferença. Dessa maneira, o prato se destaca pelo contraste de sabores.
Assim, a receita se torna uma excelente opção para inovar na cozinha. Ao mesmo tempo, mantém a praticidade no preparo.
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