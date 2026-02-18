Como deixar de amar alguém e seguir em frente: psicóloga ensina em poucos passos
Fim de um relacionamento pode parecer impossível de superar, mas pequenas atitudes diárias ajudam a interromper o ciclo de saudade, idealização e recaídas
Terminar uma relação nem sempre significa que o sentimento acaba junto. Em muitos casos, a vida segue “no papel”, mas por dentro a pessoa continua presa a lembranças, expectativas e à esperança de que algo ainda possa mudar.
É por isso que o processo de superar alguém costuma doer como um luto. Existe ruptura, perda de rotina, de planos e até de identidade, já que a vida a dois cria hábitos difíceis de desfazer.
Segundo psicólogos, seguir em frente não é apagar o que aconteceu, mas reorganizar emoções e recuperar o controle da própria vida. A superação é construída com atitudes repetidas, não com um único momento de virada.
A boa notícia é que existem caminhos simples, práticos e possíveis, mesmo quando a dor parece enorme.
Superar alguém exige atitudes práticas e constância. Não se trata de esquecer rapidamente, mas de reorganizar emoções e recuperar o controle da própria vida.
1. Pare de negociar com a realidade
Aceite o que aconteceu, mesmo sem gostar. Evite o “e se…”. Substitua por algo simples e realista: “acabou e eu vou me cuidar”.
2. Corte gatilhos que alimentam a saudade
Evite fotos, conversas antigas e redes sociais. Reduzir estímulos ajuda a diminuir recaídas emocionais.
3. Faça um período de distância
Se possível, mantenha-se sem contato. Distância ajuda o cérebro a enfraquecer o vínculo.
4. Tire a pessoa do pedestal
Lembre também do que não funcionava. Escrever incompatibilidades e momentos difíceis ajuda a reduzir a idealização.
5. Deixe a dor existir, mas sem virar rotina
Sentir faz parte. O cuidado é não transformar o sofrimento em padrão permanente.
6. Reocupe a vida com estrutura
Organize rotina, sono, alimentação, trabalho e lazer. Pequenas metas diárias ajudam a estabilizar emoções.
7. Reconstrua sua identidade
Retome hobbies, amizades e novos planos. Superar alguém também é redescobrir quem você é fora da relação.
8. Procure ajuda se estiver travado
Se a dor for intensa e prolongada, buscar terapia pode acelerar a recuperação e proteger sua saúde mental.
No fim, seguir em frente não é esquecer rápido, nem deixar de sentir do dia para a noite. É escolher, todos os dias, fazer um pouco do que te devolve para você.
Com constância, aquilo que hoje pesa no peito passa a ocupar um lugar menor, até não controlar mais sua vida.
