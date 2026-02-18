Como deixar de amar alguém e seguir em frente: psicóloga ensina em poucos passos

Fim de um relacionamento pode parecer impossível de superar, mas pequenas atitudes diárias ajudam a interromper o ciclo de saudade, idealização e recaídas

Layne Brito - 18 de fevereiro de 2026

(Foto:Reprodução/Freepik)

Terminar uma relação nem sempre significa que o sentimento acaba junto. Em muitos casos, a vida segue “no papel”, mas por dentro a pessoa continua presa a lembranças, expectativas e à esperança de que algo ainda possa mudar.

É por isso que o processo de superar alguém costuma doer como um luto. Existe ruptura, perda de rotina, de planos e até de identidade, já que a vida a dois cria hábitos difíceis de desfazer.

Segundo psicólogos, seguir em frente não é apagar o que aconteceu, mas reorganizar emoções e recuperar o controle da própria vida. A superação é construída com atitudes repetidas, não com um único momento de virada.

A boa notícia é que existem caminhos simples, práticos e possíveis, mesmo quando a dor parece enorme.

Superar alguém exige atitudes práticas e constância. Não se trata de esquecer rapidamente, mas de reorganizar emoções e recuperar o controle da própria vida.

1. Pare de negociar com a realidade

Aceite o que aconteceu, mesmo sem gostar. Evite o “e se…”. Substitua por algo simples e realista: “acabou e eu vou me cuidar”.

2. Corte gatilhos que alimentam a saudade

Evite fotos, conversas antigas e redes sociais. Reduzir estímulos ajuda a diminuir recaídas emocionais.

3. Faça um período de distância

Se possível, mantenha-se sem contato. Distância ajuda o cérebro a enfraquecer o vínculo.

4. Tire a pessoa do pedestal

Lembre também do que não funcionava. Escrever incompatibilidades e momentos difíceis ajuda a reduzir a idealização.

5. Deixe a dor existir, mas sem virar rotina

Sentir faz parte. O cuidado é não transformar o sofrimento em padrão permanente.

6. Reocupe a vida com estrutura

Organize rotina, sono, alimentação, trabalho e lazer. Pequenas metas diárias ajudam a estabilizar emoções.

7. Reconstrua sua identidade

Retome hobbies, amizades e novos planos. Superar alguém também é redescobrir quem você é fora da relação.

8. Procure ajuda se estiver travado

Se a dor for intensa e prolongada, buscar terapia pode acelerar a recuperação e proteger sua saúde mental.

No fim, seguir em frente não é esquecer rápido, nem deixar de sentir do dia para a noite. É escolher, todos os dias, fazer um pouco do que te devolve para você.

Com constância, aquilo que hoje pesa no peito passa a ocupar um lugar menor, até não controlar mais sua vida.

