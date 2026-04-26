Apostas de Goiás acertam números na Mega-Sena e faturam juntas mais de R$ 320 mil

Como não houve nenhum grande vencedor na faixa principal, o prêmio acumulou e subiu para R$ 115 milhões

Isabella Valverde - 26 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

A sorte passou por Goiás no sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (25). Três apostas feitas no estado acertaram cinco dezenas e, somadas, levaram mais de R$ 320 mil.

Embora ninguém tenha levado sozinho o prêmio principal, um bolão e duas apostas simples registradas em solo goiano conseguiram chegar perto.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 22 – 23 – 36 – 40 – 52 – 60.

As apostas da sorte feitas em Goiás são de Goiânia, Cidade Ocidental e Pilar de Goiás.

O sortudo de Cidade Ocidental, que realizou o jogo na Loterias Morada da Sorte, vai levar para casa R$ 64.627,76 com uma aposta simples.

Já os apostadores de Goiânia e Pilar de Goiás vão levar R$ 129.255,52 cada, por terem apostado sete números.

Ao todo, 65 apostas em todo Brasil conseguiram acertar ao menos cinco números sorteados, levando uma fatia da premiação.

Como não houve nenhum grande vencedor, o prêmio principal acumulou e subiu para R$ 115 milhões, tornando a disputa ainda mais emocionante.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na próxima terça-feira (28), e os interessados em testar a sorte podem registrar as apostas até as 19h do dia do concurso, em uma casa lotérica credenciada ou online, no site ou aplicativo da Caixa.

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