A técnica milenar da Índia que resfria a casa sem precisar de ar-condicionado

Método milenar com argila reaparece como alternativa sustentável e pode reduzir significativamente a temperatura interna sem consumo de energia elétrica

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Inteligência Artificial/Gemini)

Em meio ao aumento das temperaturas e ao impacto direto no bolso dos brasileiros, uma solução antiga volta a ganhar destaque como alternativa sustentável para refrescar ambientes sem depender de energia elétrica.

Trata-se de uma técnica indiana com mais de 3 mil anos, baseada no uso de barro e argila, capaz de reduzir a temperatura interna em até 15 °C.

A prática, originária da Civilização do Vale do Indo, utiliza potes de cerâmica porosa para promover o resfriamento natural por meio da evaporação da água.

O processo é simples: a água absorvida pela argila evapora lentamente, retirando calor do ambiente e proporcionando uma sensação térmica mais agradável.

Como funciona o resfriamento com argila

A eficiência do método está diretamente ligada às propriedades físicas da terracota. O material possui alta inércia térmica, o que permite absorver o calor ao longo do dia e liberá-lo gradualmente durante a noite.

Além disso, a evaporação da água cria um efeito semelhante ao de um ar-condicionado natural.

Estudos publicados pela revista Physical Science International Journal indicam que sistemas feitos com tubos de terracota podem reduzir a temperatura entre 5,9 °C e 15,7 °C, dependendo das condições climáticas.

Aplicações modernas e uso em casa

Inspirado nesse conceito, o arquiteto Monish Siripurapu desenvolveu o projeto “Beehive”, que utiliza cones de barro organizados em formato de colmeia. Em uma instalação na Índia, o sistema conseguiu reduzir a temperatura do ar de 50 °C para 36 °C, sem consumo de energia.

Para replicar o efeito em casa, a recomendação é usar potes de barro não esmaltados, posicionados em locais com circulação de vento, como janelas e varandas. Manter os recipientes úmidos potencializa o efeito de resfriamento.

Apesar de funcionar melhor em regiões secas, a técnica pode ajudar a reduzir o uso de ar-condicionado e ventiladores, oferecendo uma alternativa econômica e ecológica para enfrentar o calor.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!