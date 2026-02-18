Jovem denuncia ter sido agredido por mãe e filho após acidente entre motos em Goiânia

Vítima foi acionada depois que irmão colidiu com o outro motociclista, que seria um dos autores da agressão

Augusto Araújo - 18 de fevereiro de 2026

Acidente de moto teria iniciado confusão que terminou com agressões. (Foto: Reprodução)

Uma discussão após um acidente entre motocicletas terminou em agressões físicas e registro policial no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. O caso aconteceu na noite de terça-feira (17).

Segundo relato de testemunhas, um jovem, de 22 anos, contou que tentou acionar a Polícia Militar (PM), após o irmão dele, de 19 anos, se envolver em uma colisão com outro motociclista, de 26 anos.

Ao perceber que o rapaz utilizava o celular para chamar os militares, a mãe do outro condutor, de 49 anos, teria avançado contra o jovem de 22 anos, desferindo arranhões e rasgando a camiseta dele.

O motociclista de 26 anos também teria participado da ação, segurando a vítima para que a mãe pudesse agredi-lo.

A PM acabou comparecendo e registrou a ocorrência. O jovem foi orientado a procurar a delegacia para realizar exame de corpo de delito.

Acidente antecedeu a confusão

Antes das agressões, os dois motociclistas haviam se envolvido em uma colisão frontal em um cruzamento do bairro.

Ambos sofreram ferimentos e receberam atendimento no local, sendo posteriormente encaminhados para avaliação médica.

As motos tiveram apenas danos leves e foram liberadas para familiares.

O caso deve ser apurado tanto como lesão corporal quanto dentro das circunstâncias do acidente de trânsito.

