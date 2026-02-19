Anapolina abre bilheteria para confronto com Goiás; ingressos chegam a R$ 120

Expectativa do Anapolina é de lotação máxima do Jonas Duarte, para motivar os jogadores e garantir vantagem na semifinal

Ícaro Gonçalves - 19 de fevereiro de 2026

Expectativa do Anapolina é de lotação máxima do Jonas Duarte (Foto: Reprodução/ Instagram)

Já está aberta a venda de ingressos para o duelo entre o Anapolina e o Goiás pela primeira rodada da semifinal do Goianão 2026. O confronto será no próximo sábado (21), às 17h, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

Essa será a chance da Rubra garantir uma vaga para a grande final do campeonato. O jogo de volta será na Serrinha, em Goiânia, no dia 28 de fevereiro.

Para o duelo entre Anapolina e Goiás, o valor da inteira da arquibancada descoberta será de R$ 60. Já os bilhetes para as cadeiras sairá por R$ 120, mesmo valor destinado aos torcedores do Esmeraldino.

Em todos os casos, será garantido o valor de meia-entrada para os torcedores que comparecerem ao estádio vestindo a camisa de um dos clubes.

Estão disponíveis 9.989 ingressos ao todo, sendo 90% deles destinados aos torcedores da Xata. Para os esmeraldinos, serão 999 ingressos à venda, exclusivamente pelo site ingressosa.com.br.

Os torcedores do Anapolina também podem comprar presencialmente, na Loja do Clube do Brasil Park Shopping, no setor Central, ou nas bilheterias do Estádio Jonas Duarte, no Jardim Ana Paula.

A expectativa da diretoria da Anapolina é de lotação máxima do Jonas Duarte, para motivar os jogadores e garantir vantagem na semifinal.

