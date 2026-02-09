Veja a situação dos times de Anápolis após avançarem para as quartas de final do Goianão

Com 12 pontos, a Rubra ficou apenas 1 ponto na frente dos 11 somados pelo Galo da Comarca

Samuel Leão - 09 de fevereiro de 2026

Anápolis e Anapolina no Jonas Duarte. (Foto: Divulgação/Vinícius Canuto/AFC)

Após ser derrotada pelo Galo, a Rubra ainda conseguiu uma melhor colocação dentre as equipes de Anápolis no campeonato goiano. Apesar de não ter se encontrado em campo e levado 2 x 0 do rival no domingo (08), a disputa entre os dois ainda não acabou.

Com 12 pontos, a Anapolina ficou apenas 1 ponto na frente dos 11 somados pelo Anápolis. Os dois ocupam, respectivamente, a sexta e sétima posição e partem para as quartas de final.

Enquanto a Xata teve quatro vitórias, nenhum empate e quatro derrotas, o Galo da Comarca conseguiu três vitórias, dois empates e três derrotas.

Atrás das equipes da Manchester Goiana estão o Crac, com nove pontos, e depois Goiatuba, Aparecidense, Centro-Oeste e Inhumas, na lanterna.

O Abecat está na frente da Rubra por apenas dois pontos, empatado com 14 pontos juntamente com o Atlético Goianiense e o Jataiense.

Na segunda posição da competição está o Vila Nova, com 18, e em primeiro o Goiás, com 20 pontos somados.

Como já se cumpriram as oito rodadas da fase inicial, agora os times vão para as quartas de final.

A Anapolina enfrenta a Jataiense na quarta-feira (11), às 19h30, enquanto o Anápolis joga contra o Vila Nova, na quinta-feira (12) às 19h.

Os jogos serão de ida e volta, e os dois últimos classificados, Aparecidense e Centro-Oeste, vão se enfrentar em duas rodadas eliminatórias para ver quem segue vivo no torneio.

