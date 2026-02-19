Após crescer 62%, cidade atrai novos moradores e se destaca pelo custo de vida mais baixo e alta qualidade de vida
A 18 km de Florianópolis, essa cidade ultrapassa 220 mil habitantes, aposta em urbanismo sustentável e mantém custo de vida mais acessível que o da capital
Entre a serra coberta de Mata Atlântica e o mar de águas abertas para o surfe, uma cidade catarinense tem mudado de patamar.
Em pouco mais de uma década, Palhoça cresceu 62% e deixou para trás o rótulo de “cidade-dormitório”. Hoje, disputa moradores com capitais ao oferecer infraestrutura urbana e custo de vida mais baixo.
Localizada a 18 quilômetros de Florianópolis, Palhoça se consolidou como um dos motores econômicos da Grande Florianópolis.
Cortada pela BR-101 e conectada ao contorno viário, atrai indústrias, novos empreendimentos e investimentos imobiliários.
O bairro Pedra Branca tornou-se vitrine de urbanismo sustentável, com conceito de bairro planejado e espaços de convivência integrados.
O município soma 222 mil habitantes, segundo o último censo, e já tem estimativas acima de 253 mil moradores. Com 395 km² de território — que vão de planícies litorâneas ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro —, mantém áreas disponíveis para expansão, algo raro na capital vizinha.
Com clima subtropical úmido — verões quentes e invernos amenos —, Palhoça combina expansão urbana, natureza preservada e preços mais competitivos do que os da capital, tornando-se destino de quem busca qualidade de vida sem abrir mão da praticidade metropolitana.
