O melhor horário para tomar banho e economizar energia, segundo técnicos

Especialistas explicam que escolher o horário do banho pode reduzir o consumo de energia elétrica e evitar picos na conta de luz

Gabriel Yuri Souto - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

Tomar banho no horário certo pode ajudar a economizar energia elétrica e reduzir o valor da conta de luz no fim do mês.

Técnicos do setor elétrico explicam que o chuveiro é um dos aparelhos que mais consomem energia dentro de casa, principalmente por utilizar resistência elétrica de alta potência.

Por isso, o período do dia em que o banho acontece influencia diretamente no consumo energético.

Em horários de pico, quando há maior demanda de energia nas cidades, o sistema elétrico trabalha com carga mais elevada, o que aumenta a pressão sobre a rede e pode encarecer o uso da eletricidade.

Segundo especialistas, os horários entre 18h e 21h costumam registrar maior consumo de energia nas residências. Nesse intervalo, muitas pessoas chegam do trabalho, ligam eletrodomésticos e utilizam o chuveiro elétrico simultaneamente.

Como resultado, o gasto energético tende a ser maior nesse período.

Por outro lado, técnicos orientam que o melhor horário para tomar banho e economizar energia é fora do pico, especialmente pela manhã ou após as 22h.

Nesses períodos, a demanda elétrica geral é menor, o que contribui para um uso mais eficiente da energia.

Além do horário, a temperatura do chuveiro também impacta diretamente no consumo. Quanto mais quente a água, maior será o gasto de energia, já que a resistência precisa trabalhar com potência elevada para aquecer a água rapidamente.

Outro fator importante envolve a duração do banho. Banhos longos aumentam significativamente o consumo de energia elétrica e de água.

Dessa forma, reduzir o tempo sob o chuveiro é uma das medidas mais simples e eficazes para economizar.

Impacto do chuveiro na conta de luz

O chuveiro elétrico pode representar uma parcela significativa da conta de energia mensal, principalmente em residências com uso frequente. Isso ocorre porque o aparelho possui uma das maiores potências entre os equipamentos domésticos, superando, em muitos casos, geladeiras e televisores.

Além disso, durante o inverno ou em dias mais frios, o uso na posição “inverno” eleva ainda mais o consumo. Por isso, técnicos recomendam utilizar a posição “verão” sempre que possível, pois ela reduz a potência utilizada no aquecimento da água.

Dicas práticas para economizar energia no banho

Especialistas indicam algumas ações simples que ajudam a diminuir o consumo sem comprometer o conforto. Primeiramente, escolher horários fora do pico energético já contribui para um uso mais equilibrado da rede elétrica.

Em seguida, diminuir o tempo de banho e evitar água extremamente quente também gera economia. Outra orientação relevante é desligar o chuveiro enquanto se ensaboa, prática que reduz tanto o gasto de energia quanto o desperdício de água.

Panorama do consumo residencial

Com o aumento das tarifas de energia nos últimos anos, hábitos domésticos passaram a influenciar ainda mais o orçamento das famílias. Nesse contexto, ajustar pequenos comportamentos, como o horário do banho, tornou-se uma estratégia eficiente de economia.

Assim, ao optar por banhos em horários de menor demanda e com temperatura moderada, o consumidor consegue reduzir o consumo energético ao longo do mês, contribuindo tanto para o bolso quanto para o uso consciente da energia elétrica.

