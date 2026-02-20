Maior posto de gasolina do Brasil impressiona com 200 mil m², 32 bombas e hotel com 84 quartos

Mais que um ponto de parada, estrutura se tornou referência em serviços para quem vive na estrada

Gabriel Dias
Maior posto de gasolina do Brasil
(Imagem:Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Quem cruza a BR-232 pelo Agreste pernambucano passa dificilmente despercebido por uma estrutura que mais se assemelha a uma pequena cidade à beira da estrada – mas é um posto.

No meio do fluxo intenso de caminhões, ônibus e carros de passeio, o Posto Cruzeiro VII se destaca pelo tamanho e pela proposta: ir além do abastecimento.

Instalado em uma área de 200 mil metros quadrados, o complexo abriga 32 bombas de combustível e uma engrenagem de serviços pensada para atender quem faz da rodovia parte da rotina.

O espaço reúne restaurante de grande porte, lojas de conveniência e um hotel com 84 quartos, oferecendo descanso estruturado para motoristas e viajantes.

Mais do que um ponto de parada, o local funciona como um centro logístico estratégico para a região.

A movimentação diária contribui diretamente para a dinâmica econômica do Agreste, impulsionando empregos e circulação de mercadorias.

Para quem vive na estrada, a proposta é clara do posto: unir conforto, segurança e praticidade em um único endereço.

O resultado é um polo rodoviário que combina escala industrial com serviços de hospitalidade — um verdadeiro marco na BR-232.

