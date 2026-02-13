Donos da JBS colocam R$ 220 milhões na mesa e retomam o controle de porto estratégico no Brasil

Com novos equipamentos e ampliação de rotas, terminal importante volta a crescer e reforça sua posição no comércio global

Gabriel Dias - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/TB BE News)

O que estava parado voltou a girar o mais rápido possível. Após assumir área estratégica, em outubro de 2024, a JBS Terminais (dos irmãos Joesley e Wesley Batista) fechou 2025 com números que recolocam o porto no mapa logístico do Sul do Brasil.

Trata-se do terminal de contêineres do Porto de Itajaí (SC), estrutura estratégica para as exportações da região e conexão com mercados da Ásia, Europa e Américas.

A retomada veio acompanhada de modernização. Foram cerca de R$ 220 milhões investidos em tecnologia e infraestrutura, incluindo dois guindastes móveis com capacidade de 125 toneladas e alcance de até 20 fileiras de contêineres.

A estrutura do terminal foi ampliada para cargas refrigeradas, com 1.708 tomadas para contêineres reefers (contêineres com sistema de refrigeração próprio).

Também foram instalados oito gates reversíveis (portões que podem funcionar tanto para entrada quanto para saída de caminhões, conforme a necessidade) para agilizar o fluxo no pátio.

Com a retomada das operações no terminal, novos equipamentos e a ampliação das rotas internacionais, o terminal consolida uma nova fase e reforça sua relevância para a economia catarinense e para o comércio exterior brasileiro.

