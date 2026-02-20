Os 4 signos que vão receber o que é deles nos próximos dias, segundo a astrologia

Movimentações planetárias indicam acertos de contas, reconhecimento e colheita para quatro signos que aguardavam respostas do universo

Layne Brito - 20 de fevereiro de 2026

A astrologia aponta que os próximos dias prometem ser decisivos para alguns signos do zodíaco. Com trânsitos planetários marcantes envolvendo Saturno, Júpiter e Plutão, o céu indica um período de acertos, recompensas e reequilíbrio de energias.

Para quem vinha esperando reconhecimento, justiça ou retorno por esforços passados, o momento pode finalmente chegar.

Segundo astrólogos, quatro signos em especial estarão mais propensos a “receber o que é deles” seja no amor, no trabalho ou na vida financeira.

Confira quais são:

1. Touro

Persistente e muitas vezes silencioso em suas batalhas, Touro pode finalmente colher frutos concretos.

Questões profissionais tendem a avançar, com possibilidade de reconhecimento ou retorno financeiro aguardado há meses.

No campo emocional, antigas pendências podem ser resolvidas, trazendo sensação de estabilidade e segurança algo essencial para o taurino.

2. Câncer

Cancerianos, que costumam dar muito de si nas relações, podem viver um momento de compensação emocional.

Conversas importantes, pedidos de desculpa ou gestos de valorização podem surgir.

No trabalho, projetos que estavam travados tendem a caminhar com mais fluidez, trazendo a sensação de justiça sendo feita.

3. Escorpião

Intenso e estratégico, Escorpião pode ver situações ocultas vindo à tona mas, desta vez, a seu favor.

Revelações, oportunidades inesperadas e até ganhos financeiros podem marcar os próximos dias.

É um período de virada, especialmente para quem enfrentou desafios silenciosos recentemente.

4. Capricórnio

Depois de muito esforço e disciplina, Capricórnio pode experimentar reconhecimento concreto. Promoções, propostas ou validação profissional estão no radar.

No campo pessoal, limites bem estabelecidos começam a mostrar resultado, trazendo mais respeito nas relações.

De acordo com a astrologia, esse período simboliza a lei do retorno em ação. Nem sempre “receber o que é seu” significa algo material pode ser paz, clareza, encerramento ou valorização.

Para os quatro signos destacados, o céu sugere que o que foi plantado começa a ser colhido. E, para os demais, fica o lembrete: cada ciclo tem seu tempo.

