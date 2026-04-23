Conheça as 6 marcas mais valiosas do Brasil que lideram o mercado e movimentam bilhões todos os anos
Investimentos pesados e estratégias ousadas consolidam o prestígio de organizações em plena expansão
O cenário corporativo nacional atravessa um período de consolidação e crescimento acelerado, com o valor total das 100 maiores marcas brasileiras atingindo a marca histórica de US$ 79,4 bilhões em 2025, um salto de 22,7% em relação ao ano anterior.
Segundo dados recentes das consultorias Brand Finance e a Interbrand, a liderança é exercida por um grupo seleto que combina tradição bancária e inovação no varejo e consumo.
Estas instituições não apenas dominam seus respectivos nichos, mas também são as principais responsáveis por ditar as tendências de inovação tecnológica e sustentabilidade no país. A composição deste “topo da pirâmide” reflete a resiliência do setor financeiro e a força das marcas de consumo em massa.
Conheça as 6 marcas mais valiosas do Brasil que lideram o mercado e movimentam bilhões todos os anos
1 – Itaú Unibanco
Consolidado como a marca mais valiosa do Brasil pelo nono ano consecutivo, o banco está avaliado em cerca de US$ 8,6 bilhões. Sua força reside na transformação digital eficiente e na vasta presença física, sendo a única marca brasileira entre as 500 mais valiosas do mundo.
2 – Banco do Brasil
Com um valor estimado em US$ 5,2 bilhões, a instituição estatal destaca-se pela sua capilaridade e forte atuação no agronegócio, setor vital para o PIB brasileiro.
3 – Bradesco
Ocupando o terceiro posto com um valor de US$ 4,7 bilhões, o banco mantém sua relevância através de um modelo focado em proximidade com o cliente e investimentos contínuos em infraestrutura tecnológica.
4 – Nubank
A maior surpresa do ranking recente, a fintech saltou para a quarta posição, sendo avaliada em US$ 4 bilhões. É reconhecida pela Brand Finance como a marca mais forte do Brasil devido ao seu alto engajamento e foco absoluto no consumidor digital.
5 – Skol
Avaliada em aproximadamente R$ 17,2 bilhões, a marca de cerveja é um pilar da Ambev. Sua liderança é sustentada por campanhas de marketing massivas e uma rede de distribuição que alcança todos os pontos do território nacional.
6 – Localiza
A líder em aluguel de veículos movimenta mais de R$ 17,1 bilhões em valor de marca. Após fusões estratégicas, a empresa consolidou seu domínio no setor de mobilidade urbana e gestão de frotas na América Latina.
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