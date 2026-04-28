Com dor de dente? Saiba onde conseguir atendimento odontológico gratuito em Anápolis

Unidades do município oferecem assistência para casos de urgência, consultas de rotina e tratamentos especializados

Ícaro Gonçalves - 28 de abril de 2026

Centro de Especialidades Odontológicas fica no bairro Jundiaí. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Quem está com dor de dente em Anápolis pode contar com a rede pública de saúde para atendimento. As unidades do município oferecem assistência para casos de urgência, consultas de rotina e tratamentos especializados gratuitamente.

Mas o anapolino deve ficar atento sobre onde ir, já que algumas unidades de saúde exigem encaminhamento prévio e podem não atender demandas espontâneas.

Quem está passando por algum caso de urgência, como dor intensa, infecções ou necessidade de extração de dentes, pode procurar um Pronto Atendimento Odontológico ou uma Unidade de Saúde da Família (USFs).

O Pronto Atendimento Odontológico funciona 24 horas e recebe demandas espontâneas. Nos locais, os profissionais fazem procedimentos imediatos para alívio da dor. Também podem ser feitos curativos temporários e prescrição de medicamentos.

Em Anápolis, a unidade de urgência fica na Avenida Pinheiro Chagas, nº 342, no bairro Jundiaí.

Já as USFs são a principal porta de entrada para o atendimento odontológico. É nelas que o paciente recebe avaliação inicial e tratamentos básicos.

Nas USFs, são os dentistas fazem procedimentos como restaurações, limpezas, extrações simples e raspagens. Também ocorre orientação sobre higiene bucal e prevenção de doenças.

Quando necessário, o paciente é encaminhado para um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), unidades odontológicas que atendem casos de maior complexidade.

Nos CEO, os anapolinos têm acesso aos serviços de tratamento de canal, cirurgias bucomaxilofaciais, cirurgias periodontais, atendimento a casos mais graves de doenças gengivais e confecção de próteses dentárias.

A unidade fica no mesmo prédio do Pronto Atendimento 24 horas, na Avenida Pinheiro Chagas, nº 342, no bairro Jundiaí. Entretanto, lá o atendimento depende de encaminhamento feito pelas USFs.

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