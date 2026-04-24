6 produtos e serviços baratos no Brasil que viraram luxo na China

Certas facilidades cotidianas em solo nacional ganham status de ostentação em outras fronteiras

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

Foto: Freepik

Um brasileiro residente na China tornou-se o centro das atenções nas redes sociais nesta semana após publicar um vídeo detalhando como itens considerados “básicos” e acessíveis no Brasil são tratados como artigos de ostentação no gigante asiático.

O conteúdo, que já acumula milhões de visualizações e milhares de compartilhamentos, gerou um debate sobre o custo de vida e a diferença gritante entre as estruturas econômicas das duas nações.

Segundo o influenciador, a percepção de valor muda drasticamente ao cruzar o globo, transformando o que aqui é direito ou conveniência em um símbolo de status social elevado.

6 produtos e serviços baratos no Brasil que viraram luxo na China

1. SUS (Saúde Pública)

O brasileiro destacou que a ausência de um sistema universal gratuito como o SUS é o maior choque. Na China, qualquer consulta ou exame básico exige pagamento imediato, e procedimentos de emergência podem levar famílias inteiras ao endividamento, tornando a saúde pública gratuita um “luxo” inimaginável.

2. Laticínios

No vídeo, o autor explica que laticínios como queijos e iogurtes são vendidos a preços astronômicos. Devido à baixa produção interna e alta demanda por importados, consumir laticínios diariamente é um hábito restrito às classes mais abastadas da China.

3. Dentista

O serviço odontológico no Brasil é um dos mais acessíveis do mundo. Na China, o influenciador relata que uma simples limpeza ou tratamento de canal pode custar o equivalente a um aluguel mensal, transformando o sorriso perfeito em um investimento de alto padrão.

4. Ter Pets

O relato viral aponta que o custo para manter um animal de estimação em cidades densamente povoadas é proibitivo. Além da ração cara, as taxas de registro e a falta de espaço urbano tornam a posse de cães e gatos um privilégio da elite.

5. Vaga na Garagem

Um dos pontos mais comentados foi a questão imobiliária. O brasileiro explicou que, em metrópoles como Xangai, comprar uma vaga de garagem pode ser mais caro do que o próprio veículo, algo que choca quem está acostumado com garagens inclusas nos imóveis brasileiros.

6. Academia

Enquanto no Brasil as redes low cost popularizaram o fitness, na China, manter uma matrícula em uma academia bem equipada é um sinal de prestígio, com mensalidades que ultrapassam em muito o valor médio pago pelos brasileiros.

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por 陆译胜 Luís Eduardo (@luisnachina)

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