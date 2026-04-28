Operação mira investigados por abuso sexual de crianças e adolescentes, e ação envolve 15 países

Segundo a PF, o objetivo é integrar forças policiais nacionais e estrangeiras para ampliar a repressão a redes criminosas envolvidas em crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Folhapress - 28 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Polícia Federal)

RAQUEL LOPES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Polícia Federal e as polícias civis realizam nesta terça-feira (28) operação que mira investigados por crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A ação também é realizada simultaneamente em outros 15 países.

A Operação Nacional Proteção Integral IV busca cumprir 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva em todas as unidades da federação e mobiliza 503 policiais federais e 243 policiais civis de 15 estados e do Distrito Federal.

O objetivo é identificar e prender suspeitos de envolvimento em crimes de violência sexual infantojuvenil, em uma ofensiva nacional articulada para reprimir esse tipo de prática.

A operação brasileira integra a Operação Internacional Aliados pela Infância VI, esforço coordenado de combate a crimes transnacionais de violência sexual contra crianças e adolescentes.

Além do Brasil, a ação ocorre na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai, com cumprimento de mandados de busca.

Já no Brasil a operação está ocorrendo em 16 unidades da federação: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Segundo a coordenadora-geral de Combate aos Crimes Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil da Polícia Federal, delegada Rafaella Parca, trata-se de uma ação coordenada e conjunta para esse tipo de crime.

“O abuso sexual infantil é um problema complexo que precisa de uma resposta coletiva. E é exatamente o que estamos fazendo na data de hoje”, disse.

Segundo a PF, o objetivo é integrar forças policiais nacionais e estrangeiras para ampliar a repressão a redes criminosas envolvidas em crimes sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente em ambientes digitais.

A ofensiva ocorre às vésperas do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento à violência sexual infantojuvenil, e busca reforçar o compromisso das autoridades com a prevenção e a repressão desse tipo de crime.

De acordo com a corporação, grupos de captura da PF já cumpriram ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais em 2026.

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