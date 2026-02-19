Wilder Morais convoca reunião que pode selar candidatura do PL ao Governo de Goiás
Posicionamentos recentes têm evidenciado rachas internos na sigla, que busca alinhar diretrizes antes da campanha eleitoral
A aproximadamente seis meses do início oficial das campanhas eleitorais, o senador Wilder Morais (PL) convocou uma reunião que pode selar a candidatura do Partido Liberal ao Governo de Goiás.
O encontro acontece nesta sexta-feira (20), às 10h, na sede da sigla em Goiânia. A mobilização, que deve contar com a presença de prefeitos, deputados, vereadores e dirigentes políticos, ocorre na esteira de uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
No último sábado (14), Wilder conversou com o ex-chefe do Executivo nacional na Papudinha, no Distrito Federal, e afirmou ter recebido sinal verde para manter a pré-candidatura ao posto de governador.
Na ocasião, o senador também declarou que trabalhará para construir um espaço próprio no estado, buscando fortalecer a sigla.
O encontro na sede do PL deve clarear o caminho que o partido planeja seguir nestas eleições, já que as lideranças parecem ter preferências estratégicas diferentes para conquistar cadeiras este ano.
A movimentação feita por Wilder, de que haja candidatura própria, contrasta, por exemplo, com o que defende o deputado federal Gustavo Gayer (PL), que apontou que o senador estivesse mentindo sobre o apoio político de Bolsonaro.
Para Gayer, a preferência é de compor a chapa governista que deve ser encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) – o mesmo defendido pela deputada federal Madga Mofatto (PL).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!