Wilder Morais convoca reunião que pode selar candidatura do PL ao Governo de Goiás

Posicionamentos recentes têm evidenciado rachas internos na sigla, que busca alinhar diretrizes antes da campanha eleitoral

Natália Sezil - 19 de fevereiro de 2026

Senador Wilder Morais (PL). (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A aproximadamente seis meses do início oficial das campanhas eleitorais, o senador Wilder Morais (PL) convocou uma reunião que pode selar a candidatura do Partido Liberal ao Governo de Goiás.

O encontro acontece nesta sexta-feira (20), às 10h, na sede da sigla em Goiânia. A mobilização, que deve contar com a presença de prefeitos, deputados, vereadores e dirigentes políticos, ocorre na esteira de uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

No último sábado (14), Wilder conversou com o ex-chefe do Executivo nacional na Papudinha, no Distrito Federal, e afirmou ter recebido sinal verde para manter a pré-candidatura ao posto de governador.

Na ocasião, o senador também declarou que trabalhará para construir um espaço próprio no estado, buscando fortalecer a sigla.

O encontro na sede do PL deve clarear o caminho que o partido planeja seguir nestas eleições, já que as lideranças parecem ter preferências estratégicas diferentes para conquistar cadeiras este ano.

A movimentação feita por Wilder, de que haja candidatura própria, contrasta, por exemplo, com o que defende o deputado federal Gustavo Gayer (PL), que apontou que o senador estivesse mentindo sobre o apoio político de Bolsonaro.

Para Gayer, a preferência é de compor a chapa governista que deve ser encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) – o mesmo defendido pela deputada federal Madga Mofatto (PL).

