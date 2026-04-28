Autódromo de Goiânia reabre para ciclismo com pista revitalizada após investimento de R$ 250 milhões

Atividades foram suspensas em 2025 para obras voltadas à realização do MotoGP 2026 na capital

Augusto Araújo - 28 de abril de 2026

Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O governador Daniel Vilela (MDB) anunciou que o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna será reaberto para treinos de ciclismo.

O espaço passou por um processo de revitalização após ter as atividades suspensas em 2025 para obras de modernização.

As intervenções receberam investimento de aproximadamente R$ 250 milhões, com foco na preparação do autódromo para sediar o MotoGP 2026.

Com a reabertura, ciclistas passam a contar com uma pista reformada e estrutura adequada tanto para treinos quanto para competições, ampliando o uso esportivo do local além do automobilismo.

Durante a cerimônia de reabertura, realizada na manhã desta terça-feira (28), Vilela também assinou a ordem de serviço para a construção do Centro Aquático do autódromo.

O novo espaço será voltado para a prática esportiva pública, atendendo desde atletas de alto rendimento até iniciantes, além de contemplar crianças e jovens da rede pública e projetos sociais.

Conforme o Governo de Goiás, a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à ampliação da infraestrutura esportiva no estado, com foco na democratização do acesso ao esporte e incentivo à formação de novos atletas.

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