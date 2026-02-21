Gomide propõe que SUS em Goiás use polilaminina, molécula que virou esperança para reverter paralisia por lesão na medula

Proposta prevê acesso gratuito sem necessidade de decisão judicial

Pedro Ribeiro - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa de Goiás)

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) apresentou, nesta quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), um projeto de lei que autoriza a utilização da polilaminina como tratamento experimental para lesões medulares agudas e paralisias na rede pública estadual.

A proposta prevê que o acesso ocorra por meio de protocolos clínicos elaborados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), seguindo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde.

O texto dispensa autorização judicial prévia, desde que haja indicação fundamentada por equipe multidisciplinar.

O projeto também determina que o Estado firme parcerias, especialmente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Laboratório Cristália, além de destinar recursos específicos para aquisição e aplicação do tratamento.

A prioridade será para pacientes atendidos até 72 horas após o trauma.

A proposta ainda estabelece prioridade no atendimento hospitalar a vítimas de lesões medulares, incluindo triagem imediata, exames, cirurgias e início precoce da reabilitação.

Também prevê transporte aéreo gratuito quando necessário, regulamentado pela SES-GO.

