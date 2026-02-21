Grupo de motociclistas invade e depreda casa de suspeito de crime contra crianças em Anápolis

Residência teve portão, porta, janelas e parte da estrutura interna danificada

Augusto Araújo - 21 de fevereiro de 2026

Residência foi invadida e depredada por grupo de motociclistas. (Foto: Reprodução)

A casa de um homem investigado por um suposto crime sexual contra crianças foi alvo de depredação na noite desta sexta-feira (20), no Residencial Copacabana, em Anápolis.

Segundo testemunhas, o suspeito teria sido acusado de mostrar as partes íntimas para três crianças no bairro Jardim Progresso, um dia antes do ocorrido.

Após a informação circular, moradores teriam identificado o endereço onde ele moraria.

Assim, um grupo de motociclistas foi até o local e, revoltado com a situação, danificou o portão, a porta, janelas e parte da estrutura da residência. Alguns objetos também teriam sido quebrados durante a ação.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no imóvel, onde a moradora relatou que a invasão teria ocorrido como forma de vingança contra o companheiro, que estaria sendo acusado nas redes sociais.

Apesar das buscas e entrevistas com vizinhos, não houve identificação dos responsáveis pela depredação no momento do atendimento.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, tanto em relação ao dano à residência quanto às denúncias envolvendo o suspeito.

