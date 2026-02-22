Para chamar atenção de Luciano Huck, goiana com sonho de participar do Domingão cobre carro com crochê: “me encontra”

Artesã de Itaberaí decidiu transformar o próprio carro em vitrine do sonho de participar do quadro “Lar, Doce Lar”

Lara Duarte - 22 de fevereiro de 2026

Artesã de Itaberaí decidiu transformar o próprio carro em vitrine do sonho de participar do quadro “Lar, Doce Lar” (Foto: Captura de tela/Instagram)

Uma artesã goiana decidiu apostar na criatividade para tentar realizar um sonho antigo. Moradora de Itaberaí, Ilene Fonseca (@ilene.fonseca_ofc) revestiu completamente o próprio carro com peças de crochê feitas à mão e escreveu, no capô, a frase “me encontra”, em referência direta ao apresentador Luciano Huck.

O veículo, um Fiat Uno modelo 2012, ganhou cobertura artesanal tanto na parte externa quanto no interior. Bancos, portas e detalhes do estofado receberam aplicações coloridas produzidas ao longo de cinco meses. Em alguns pontos, a artesã também destacou as iniciais “Lu”, reforçando a homenagem.

A iniciativa tem um objetivo claro: chamar atenção para a tentativa de participar do quadro “Lar, Doce Lar”, exibido no programa dominical comandado por Huck. Segundo Ilene, a busca por essa oportunidade já dura cerca de 15 anos. Em publicações recentes, ela pede que seguidores marquem o perfil do apresentador e da equipe da atração para ampliar o alcance da mensagem.

A ideia do carro customizado surgiu a partir de uma inspiração. Ilene se baseou no projeto “Fusca Fuxico”, da artesã Lucinha Vergetti (@fusca.fuxico), de Palmares (AL), conhecido por ser totalmente revestido com a técnica de fuxico. A goiana, no entanto, adaptou o conceito utilizando o crochê como técnica principal.

Além do automóvel decorado, Ilene também investe na música como estratégia de visibilidade. Ela afirma ter composto mais de 200 canções ao longo da trajetória artística, sendo pelo menos dez dedicadas ao apresentador. Em vídeos publicados nas redes sociais, interpreta trechos das composições e reforça o pedido por uma chance no programa.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!