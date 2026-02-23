Linguiça, presunto e embutidos: médicos explicam os riscos do consumo frequente

Especialistas alertam para os riscos das carnes processadas em quem tem fígado gorduroso

Gabriel Dias - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Eles aparecem no café da manhã, recheiam sanduíches, dão sabor a ensopados e marcam presença em petiscos e lanches rápidos. Linguiça, presunto, chouriço, mortadela, bacon e outros embutidos fazem parte da rotina alimentar de milhões de pessoas.

Mas, para quem convive com doença hepática gordurosa, essa escolha aparentemente comum pode representar um risco silencioso.

A esteatose hepática, conhecida como fígado gorduroso, é caracterizada pelo acúmulo de gordura nas células do fígado. Quando a alimentação é rica em carnes processadas, o órgão pode enfrentar uma sobrecarga ainda maior.

Esses produtos geralmente contêm altos níveis de gorduras saturadas, sódio e conservantes, como nitritos e nitratos. Além disso, muitos passam por processos de cura e defumação que alteram sua composição.

O consumo frequente de carnes processadas pode desencadear uma série de efeitos prejudiciais ao fígado, especialmente em pessoas com doença hepática gordurosa.

A combinação de gorduras saturadas com aditivos presentes nesses produtos favorece processos inflamatórios no órgão.

Quando essa inflamação se mantém ao longo do tempo, pode evoluir para quadros mais graves, como fibrose e até cirrose, comprometendo de forma significativa a função hepática.

Além disso, por serem alimentos geralmente calóricos, linguiças, presuntos, chouriços e outros embutidos contribuem para o aumento de triglicerídeos nas células do fígado.

Esse acúmulo intensifica a esteatose, dificultando a recuperação do órgão e agravando o quadro clínico.

Há também a questão dos conservantes utilizados na produção desses alimentos. Nitritos e nitratos, responsáveis por preservar a cor e o sabor, quando ingeridos em excesso, podem elevar a toxicidade hepática e estão associados a outros problemas de saúde a longo prazo, tornando o consumo frequente ainda mais preocupante.

