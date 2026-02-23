Saiba como se proteger da mpox; Brasil já registrou 57 casos neste ano

Conhecida como varíola dos macacos, infecção tem como sintomas iniciais febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço e aumento dos linfonodos

Folhapress - 23 de fevereiro de 2026

Uma das aparências de quem tem Mpox. (Foto: Captura/Youtube)

GIULIA PERUZZO – O Brasil registrou 57 casos de mpox desde o início de 2026, sendo que 50 deles estão em São Paulo, segundo dados do Nies (Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde). Os demais foram confirmados no Rio de Janeiro (3), Distrito Federal, Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com um registro cada estado, de acordo com o Ministério da Saúde.

Dois dos casos de São Paulo são do clado 1b, uma subvariante do clado 1 da doença, considerado o mais agressivo e menos comum no país. Neste mês, a OMS (Organização Mundial da Saúde) detectou dois casos um na Índia e outro no Reino Unido de uma nova variante, uma cepa recombinante dos clados 1b e 2b.

Segundo a OMS, ambos os casos tiveram sintomas clínicos similares aos demais clados e nenhum paciente teve prognóstico grave. O comunicado da organização afirma que a avaliação de risco para a mpox permanece o mesmo: moderado para homens que fazem sexo com outros homens com novos e/ou múltiplos parceiros, trabalhadores do sexo e demais pessoas com parceiros sexuais casuais; e baixo para a população geral sem fatores de risco específicos.

Já em São Paulo, embora o número seja expressivo em relação ao restante do país, não é alarmante se comparado aos números de 2025.

Segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, no ano passado, foram registrados 79 casos em janeiro e 47 em fevereiro, totalizando 126 casos nos dois primeiros meses do ano.

O Ministério da Saúde afirma que segue com vigilância ativa e que o SUS (Sistema Único de Saúde) está equipado para identificação precoce, manejo clínico adequado e acompanhamento dos pacientes.

O QUE É A MPOX?

A mpox, anteriormente conhecida como “monkeypox” (varíola dos macacos, em português), é uma infecção causada pelo vírus Mpox, que pertence à família do gênero orthopoxvirus, o mesmo da varíola, explica infectologista Flávia Falci, do Grupo Santa Joana.

Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço e aumento dos linfonodos. Se evoluir para a chamada fase eruptiva, surgem também lesões na pele que podem ocorrer em face, região genital, perianal, palmas de mão e do pé e mucosa. Segundo a médica, casos graves podem evoluir com manifestações neurológicas e oculares.

O vírus que causa a mpox se divide em dois clados, que são agrupamentos de espécies semelhantes com ancestral evolutivo comum. Os clados 1 e 2 se dividem em dois subclados: 1a e 1b, 2a e 2b.

“Essa avaliação indica a circulação do vírus”, diz o infectologista Dyemison Pinheiro, mestre em saúde coletiva e assistente no pronto-socorro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. “Classicamente, o 1a circula entre países da África Central e o 2b foi primeiro detectado na Nigéria, que seguiu causando infecção entre humanos.” Os sintomas causados pelo clado 1b tendem a ser mais exacerbados em pessoas mais vulneráveis ao vírus, com déficit de imunidade, complementa.

COMO A DOENÇA É TRANSMITIDA?

A principal forma de transmissão da doença é entre seres humanos, afirma Juvencio Furtado, infectologista do Hospital Heliópolis, gerido pelo Einstein. Segundo ele, é raro a transmissão vinda de um animal, sendo o mais comum ser do contato próximo entre pessoas, com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e objetos pessoais contaminados.

“O vírus penetra no ser humano através de lesões de pele, mesmo que essas lesões não sejam visíveis. Pode penetrar raramente pelo trato respiratório, membranas mucosas, como nos olhos, boca e nariz”, diz Furtado. Outra via de transmissão em debate, afirma, é a vertical via placentária, a chamada mpox congênita.

A transmissão sexual também é possível, afirma o médico, tendo ocorrido de forma mais frequente entre homens que fazem sexo com outros homens. No entanto, o risco não é restrito a esse grupo e pode acontecer com qualquer pessoa que tenha contato com a lesão com mucosas ou lesões cutâneas.

A doença também pode ser transmitida mesmo antes de se apresentar qualquer tipo de sintoma ou por pacientes assintomáticos, explica Falci.

O QUE POSSO FAZER PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO?

Para Furtado, a medida protetiva mais importante é evitar o contato corporal pele a pele. Além disso, as pessoas que tiverem as manifestações clínicas da doença devem ficar afastadas durante o período de transmissibilidade, que corresponde ao período em que as lesões estão ativas, diz.

Outra forma de prevenção eficaz é a vacinação da população. O Ministério da Saúde afirma que realizou a aquisição emergencial da vacina para pessoas que vivem com HIV/Aids e que possuem CD4 entre 100 e 200 células, usuários de PrEP e profissionais de saúde que manipulem amostras do vírus.

No entanto, Pinheiro diz que as vacinas têm sido insuficientes. “Temos observado no dia a dia um aumento no número de casos suspeitos e confirmados, inclusive do clado 1b, pouco identificado em circulação no Brasil. O Carnaval, que comumente tende a apresentar um maior contato físico entre as pessoas, nos deixa em estado de alerta”, afirma.

Falci indica também mudanças comportamentais em relação às parcerias sexuais e o uso de equipamento de proteção por profissionais de saúde em ambientes hospitalares, além da higiene rigorosa do ambiente em que o paciente foi atendido.

O Ministério da Saúde recomenda a adoção de medidas de higiene, como a lavagem frequente das mãos e, em caso de sintomas ou suspeita de contato próximo com casos suspeitos ou confirmados, que se procure uma unidade de saúde para avaliação clínica e isolamento até avaliação médica.