Apagão geral de quase 1 hora está previsto para ocorrer na madrugada do dia 3; entenda

Fenômeno previsto para a madrugada do dia 3 promete mudar a aparência da Lua por quase uma hora e desperta curiosidade nas redes

Isabella Victória - 25 de fevereiro de 2026

A expressão “apagão geral” começou a circular nas redes sociais e rapidamente gerou preocupação.

No entanto, quem olhar para o céu na madrugada do dia 03 de março de 2026 perceberá que não há motivo para alarme.

O que está previsto não envolve energia elétrica, internet ou qualquer falha nos serviços — mas sim um fenômeno astronômico capaz de transformar completamente a paisagem noturna.

Durante quase uma hora, a Lua desaparecerá do brilho habitual e assumirá um tom avermelhado intenso, em um evento que promete chamar a atenção de observadores em todo o Brasil.

O que realmente significa o “apagão”

O termo viral faz referência ao momento em que a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua.

Nesse alinhamento, o planeta projeta sua sombra sobre o satélite natural, bloqueando a luz solar direta.

É nesse instante que ocorre o eclipse lunar total.

Na fase chamada de totalidade, a Lua não fica escura por completo, mas adquire uma coloração avermelhada.

Esse efeito acontece porque parte da luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre antes de alcançar a superfície lunar.

Por que o fenômeno recebe outro apelido

O evento também é conhecido como “Lua de Sangue”, justamente por causa do tom avermelhado observado durante a totalidade.

Além disso, como ocorre na Lua Cheia de março, ele coincide com a chamada “Lua da Minhoca”, nome tradicional utilizado no Hemisfério Norte para marcar o fim do inverno e o reaparecimento das minhocas no solo.

A combinação desses dois fatores faz com que o fenômeno receba um apelido ainda mais curioso: “Lua de Sangue da Minhoca”.

Existe risco de falta de energia?

Apesar do impacto causado pela expressão “apagão geral”, não há qualquer relação com quedas de energia, interrupções na internet ou problemas em serviços de comunicação.

O fenômeno é natural, previsível e não oferece riscos à população nem à infraestrutura elétrica.

Horários do eclipse (horário de Brasília)

Início do eclipse penumbral: 3h44

Início do eclipse parcial: 4h50

Início da totalidade: 6h04

Fim da totalidade: 7h03

Fim do eclipse parcial: 8h17

Encerramento do eclipse: 9h23

A fase mais aguardada, quando a Lua ficará completamente avermelhada, terá duração aproximada de 58 minutos.

Brasil estará na área de visualização

O eclipse poderá ser observado em todo o território brasileiro, além de grande parte das Américas, Ásia Oriental e Oceania.

Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a visualização tende a ser mais ampla antes do amanhecer.

Já no Sul, Sudeste e Nordeste, o fenômeno poderá ser parcialmente limitado pela proximidade com o nascer do Sol.

Ainda assim, será possível acompanhar o evento a olho nu, sem necessidade de equipamentos especiais.

Como observar melhor

Para acompanhar o fenômeno com mais nitidez, a recomendação é buscar locais com horizonte oeste livre, pouca iluminação artificial e céu limpo.

Embora eclipses lunares totais não sejam extremamente raros, a coincidência com a Lua Cheia de março não acontece todos os anos.

Por isso, a madrugada do dia 3 promete um espetáculo incomum — silencioso, gradual e capaz de deixar o céu em um tom inesperado por quase uma hora.

