Desafio do momento: encontre a palavra “GELATINA” em menos de 12 segundos e mostre que você é capaz

Agora é hora de testar a sua agilidade de pensamento e raciocínio rápido para encontrar o termo escondido

Magno Oliver - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Portal 6)

Você tem agilidade de raciocínio? Tem visão rápida para fazer testes? O objetivo desse desafio é encontrar o item que está escondido e circular a palavra que você acha que é a correta o mais rápido que conseguir.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com vários números, a palavra “GELATINA” que está escondida em algum lugar.

Será que você vai ter agilidade para resolver esse caça-palavras? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que preparamos. Concentre-se para que seja em tempo recorde de até 12 segundos:

E aí, meus queridos leitores e minhas queridas leitoras do Portal 6, conseguiram encontrar a palavra que estava escondida no nosso desafio? Como foi a experiência desse teste ocular para vocês? Tiveram dificuldades?

Vamos para a última analisada no quadro e depois vamos para a resposta do teste:

O teste foi pensado exatamente para trabalhar suas habilidades oculares, rapidez de raciocínio e percepção cognitiva. Como foi o seu desempenho? Achou que foi bem?

Agora, confira o gabarito do caça-palavras:

