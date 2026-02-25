Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em cenário de 2º turno para 2026
Levantamento Atlas/Bloomberg indica disputa acirrada entre atual presidente e senador, com diferença dentro da margem de erro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma projeção de segundo turno para as eleições de 2026.
O levantamento, realizado pela Atlas/Bloomberg e repercutido pela Agência Estado, indica o parlamentar com 46,3% das intenções de voto, contra 46,2% do chefe do Executivo (diferença dentro da margem de erro de um ponto percentual).
Em janeiro, o cenário era mais favorável ao petista, que somava 49,2%, enquanto o senador tinha 44,9%.
A pesquisa do Atlas/Bloomberg foi realizada entre 19 e 24 de fevereiro, logo após o Carnaval.
Apesar do recente desgaste político enfrentado por Lula, o estudo não trouxe perguntas específicas sobre esse contexto, o que impede uma ligação direta entre os fatos e os números.
Em outra projeção, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) também surge tecnicamente empatado com o presidente: 47,1% a 45,9%.
No levantamento de janeiro, Lula aparecia à frente, com 49,1%, ante 45,4% do governador.
Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera todas as simulações testadas, à frente tanto de Flávio Bolsonaro quanto de Tarcísio.
Já em uma hipótese sem a presença do presidente na disputa, o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece com 39,1% e empata no limite da margem de erro com Flávio Bolsonaro, que soma 37,1%.
No índice de rejeição, Lula ocupa a primeira posição, com 48,2%. Em seguida aparecem Flávio (46,4%), Jair Bolsonaro (44,2%), Renan Santos (43,9%), Nikolas Ferreira (42,2%) e Michelle Bolsonaro (40,8%).
Quando questionados sobre qual resultado eleitoral provocaria mais temor, 47,5% afirmaram ter medo da reeleição de Lula.
Por outro lado, 44,9% disseram temer a vitória de Flávio Bolsonaro e 7,1% responderam que ambos os desfechos causariam preocupação semelhante.
Foram ouvidas 4.986 pessoas com 16 anos ou mais, por meio de recrutamento digital aleatório. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07600/2026.