Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em cenário de 2º turno para 2026

Levantamento Atlas/Bloomberg indica disputa acirrada entre atual presidente e senador, com diferença dentro da margem de erro

Augusto Araújo - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma projeção de segundo turno para as eleições de 2026.

O levantamento, realizado pela Atlas/Bloomberg e repercutido pela Agência Estado, indica o parlamentar com 46,3% das intenções de voto, contra 46,2% do chefe do Executivo (diferença dentro da margem de erro de um ponto percentual).

Em janeiro, o cenário era mais favorável ao petista, que somava 49,2%, enquanto o senador tinha 44,9%.

A pesquisa do Atlas/Bloomberg foi realizada entre 19 e 24 de fevereiro, logo após o Carnaval.

Apesar do recente desgaste político enfrentado por Lula, o estudo não trouxe perguntas específicas sobre esse contexto, o que impede uma ligação direta entre os fatos e os números.

Em outra projeção, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) também surge tecnicamente empatado com o presidente: 47,1% a 45,9%.

No levantamento de janeiro, Lula aparecia à frente, com 49,1%, ante 45,4% do governador.

Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera todas as simulações testadas, à frente tanto de Flávio Bolsonaro quanto de Tarcísio.

Já em uma hipótese sem a presença do presidente na disputa, o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece com 39,1% e empata no limite da margem de erro com Flávio Bolsonaro, que soma 37,1%.

No índice de rejeição, Lula ocupa a primeira posição, com 48,2%. Em seguida aparecem Flávio (46,4%), Jair Bolsonaro (44,2%), Renan Santos (43,9%), Nikolas Ferreira (42,2%) e Michelle Bolsonaro (40,8%).

Quando questionados sobre qual resultado eleitoral provocaria mais temor, 47,5% afirmaram ter medo da reeleição de Lula.

Por outro lado, 44,9% disseram temer a vitória de Flávio Bolsonaro e 7,1% responderam que ambos os desfechos causariam preocupação semelhante.

Foram ouvidas 4.986 pessoas com 16 anos ou mais, por meio de recrutamento digital aleatório. O nível de confiança é de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07600/2026.