4 signos que entram em março com azar e vão precisar tomar uma decisão

Quatro signos podem enfrentar contratempos logo no início de março e serão colocados contra a parede: ou mudam a rota, ou arcam com as consequências

Layne Brito - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Março começa com uma energia de cobrança: imprevistos, respostas que não chegam, planos que travam e aquela sensação de que “nada anda”.

Para alguns signos, esse clima pesa ainda mais e pode ser interpretado como azar mas, na prática, funciona como um alerta para rever escolhas e agir com maturidade.

Entre os mais impactados neste início de mês, os desafios aparecem em áreas diferentes da vida, como trabalho, dinheiro e relacionamentos.

O ponto em comum é que não será possível adiar decisões. Março exige posicionamento.

1. Gêmeos

Geminianos podem enfrentar ruídos na comunicação e mal-entendidos no ambiente profissional. Projetos podem atrasar e conversas importantes podem sair do controle, principalmente se houver pressa para resolver tudo de uma vez.

A decisão necessária envolve escolher entre insistir em um caminho que não está fluindo ou mudar a estratégia de vez, com mais planejamento e menos improviso.

2. Virgem

Para Virgem, o alerta recai sobre a área financeira. Gastos inesperados, cobranças antigas ou até um erro de cálculo podem virar dor de cabeça no início do mês.

O momento pede organização rigorosa e uma escolha clara: manter padrões que pesam no bolso ou cortar excessos e adotar uma postura mais estratégica para evitar aperto.

3. Sagitário

Sagitário pode sentir o impacto em relações pessoais. Impulsividade e respostas precipitadas tendem a gerar discussões, especialmente quando o signo se sente pressionado ou cobrado.

A decisão será entre agir por impulso e lidar com as consequências ou assumir uma postura mais madura, preservando vínculos e evitando rompimentos desnecessários.

4. Peixes

Piscianos podem se deparar com situações que revelam ilusões ou expectativas irreais. Algo que parecia promissor pode mostrar fragilidades, seja no amor, no trabalho ou em planos pessoais.

O mês exige firmeza para encarar a realidade, cortar excessos emocionais e tomar uma decisão prática, mesmo que isso signifique dizer “não” ou encerrar um ciclo.

Apesar do clima de tensão, março não chega para punir, mas para ajustar rotas. O chamado “azar” pode, na verdade, ser a oportunidade que faltava para encerrar ciclos, reorganizar prioridades e amadurecer decisões.

Para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, o segredo será agir com estratégia e não com impulso. Quanto antes a decisão for tomada, menor será o impacto dos contratempos.

Afinal, até os períodos mais turbulentos podem se transformar em ponto de virada desde que haja coragem para escolher.

