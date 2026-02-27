Moradores de Anápolis podem fazer curso gratuito de espanhol; veja como se inscrever
Atividades serão presenciais, com conteúdo teórico e prático, ministradas por professor nativo
Quem tem vontade de aprender um novo idioma não pode perder essa oportunidade. A Prefeitura de Anápolis vai abrir, na próxima segunda-feira (02), as inscrições para o curso gratuito de espanhol na Biblioteca Municipal Zeca Batista.
As vagas são limitadas e destinadas a duas turmas: nível básico e intermediário.
Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 16 anos e comparecer presencialmente à biblioteca com RG, CPF e comprovante de endereço.
No caso de menores de idade, o responsável também deve apresentar a documentação.
As aulas começam no dia 12 de março e serão realizadas sempre às quintas-feiras.
A turma iniciante terá encontros das 13h45 às 14h45, enquanto a intermediária funcionará das 15h às 16h.
As atividades serão presenciais, com conteúdo teórico e prático, ministradas por professor nativo.
