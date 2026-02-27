Moradores de Anápolis podem fazer curso gratuito de espanhol; veja como se inscrever

Atividades serão presenciais, com conteúdo teórico e prático, ministradas por professor nativo

Pedro Ribeiro - 27 de fevereiro de 2026

Biblioteca Municipal Zeca Batista, em Anápolis (Foto: Divulgação)

Quem tem vontade de aprender um novo idioma não pode perder essa oportunidade. A Prefeitura de Anápolis vai abrir, na próxima segunda-feira (02), as inscrições para o curso gratuito de espanhol na Biblioteca Municipal Zeca Batista.

As vagas são limitadas e destinadas a duas turmas: nível básico e intermediário.

Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 16 anos e comparecer presencialmente à biblioteca com RG, CPF e comprovante de endereço.

No caso de menores de idade, o responsável também deve apresentar a documentação.

As aulas começam no dia 12 de março e serão realizadas sempre às quintas-feiras.

A turma iniciante terá encontros das 13h45 às 14h45, enquanto a intermediária funcionará das 15h às 16h.

As atividades serão presenciais, com conteúdo teórico e prático, ministradas por professor nativo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!