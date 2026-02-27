Moradores de Anápolis podem fazer curso gratuito de espanhol; veja como se inscrever

Atividades serão presenciais, com conteúdo teórico e prático, ministradas por professor nativo

Pedro Pedro Ribeiro -
Moradores de Anápolis podem fazer curso gratuito de espanhol; veja como se inscrever
Biblioteca Municipal Zeca Batista, em Anápolis (Foto: Divulgação)

Quem tem vontade de aprender um novo idioma não pode perder essa oportunidade. A Prefeitura de Anápolis vai abrir, na próxima segunda-feira (02), as inscrições para o curso gratuito de espanhol na Biblioteca Municipal Zeca Batista.

As vagas são limitadas e destinadas a duas turmas: nível básico e intermediário.

Para se inscrever, é necessário ter pelo menos 16 anos e comparecer presencialmente à biblioteca com RG, CPF e comprovante de endereço.

Leia também

No caso de menores de idade, o responsável também deve apresentar a documentação.

As aulas começam no dia 12 de março e serão realizadas sempre às quintas-feiras.

A turma iniciante terá encontros das 13h45 às 14h45, enquanto a intermediária funcionará das 15h às 16h.

As atividades serão presenciais, com conteúdo teórico e prático, ministradas por professor nativo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.