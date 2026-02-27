O safári brasileiro que ficou fechado por duas décadas abre as portas trazendo experiência imersiva entre os animais da selva

Um clássico do lazer paulistano volta diferente e cheio de novidades

Magno Oliver - 27 de fevereiro de 2026

Entrada do Simba Safári (Foto: Zoo São Paulo/Divulgação/Flickr)

Um dos passeios mais emblemáticos da história do turismo paulistano está oficialmente de volta.

O Simba Safári reabriu as portas na Zona Sul de São Paulo após mais de 20 anos desativado, retomando a proposta que o consagrou nos anos 1970: oferecer ao visitante a sensação de estar em um verdadeiro safári, cercado por animais de diversas partes do mundo.

O retorno, no entanto, acontece sob novas diretrizes de segurança e bem-estar animal, alinhadas às exigências atuais.

Na versão original, o público percorria o trajeto com o próprio carro, circulando entre espécies soltas, como leões e macacos.

As imagens da época, com veículos populares transitando próximos à vida selvagem, ficaram marcadas na memória de quem viveu aquela fase. Agora, a dinâmica mudou.

O passeio é realizado exclusivamente em caminhões adaptados do próprio parque, conduzidos por equipe treinada, garantindo controle total da operação e proteção tanto dos visitantes quanto dos animais.

A proposta continua sendo proporcionar uma vivência inspirada nos safáris africanos, mas com estrutura organizada e foco educativo.

O percurso permite observar de perto espécies como leões, girafas, zebras, hipopótamos e antílopes, além de animais da fauna brasileira, como antas, tamanduás e diversas aves típicas.

Tudo isso em meio a uma área preservada de Mata Atlântica, um dos últimos grandes remanescentes verdes da capital paulista.

O parque funciona diariamente, com horários diferenciados entre dias úteis e fins de semana.

De segunda a sexta-feira, o atendimento ocorre das 09h às 18h; aos sábados, domingos e feriados, das 08h às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos online, com valores promocionais para compra antecipada.

Localizado na Avenida do Cursino, na Vila Moraes, o Simba Safári conta com estacionamento próprio e estrutura voltada para receber famílias, turistas e grupos escolares que buscam uma experiência imersiva e controlada em meio à vida selvagem.

