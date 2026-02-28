O único lugar do Brasil onde o salário mínimo chega perto dos R$ 2.500

Um estado brasileiro surpreende ao definir remuneração acima da média nacional

Magno Oliver - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O início de 2026 foi marcado pela atualização do salário mínimo nacional, fixado pelo governo federal em R$ 1.621, conforme decreto oficial publicado no começo do ano.

O reajuste representou aumento acima da inflação acumulada, garantindo ganho real aos trabalhadores que recebem o piso nacional.

Apesar disso, a legislação brasileira permite que estados adotem valores regionais superiores, desde que respeitem o mínimo federal.

Atualmente, cinco estados mantêm sistemas próprios de piso regional: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre eles, o Paraná se destaca por registrar os valores mais elevados do país no ano de 2026.

As novas faixas foram definidas pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, com validade até dezembro deste ano.

No estado paranaense, o piso é dividido em quatro categorias profissionais. Trabalhadores da agropecuária, setor florestal e pesca recebem R$ 2.105,34. Empregados do comércio e de serviços administrativos têm piso de R$ 2.181,63.

Já na indústria, o valor mínimo chega a R$ 2.250,04. Já técnicos de nível médio alcançam R$ 2.407,90, cifra que se aproxima dos R$ 2.500 e coloca o Paraná como o único local do Brasil onde o salário mínimo regional atinge patamar tão elevado.

Apesar da diferença expressiva em relação ao piso nacional, estudos do Dieese indicam que o valor ainda está distante do necessário para cobrir plenamente as despesas básicas de uma família de quatro pessoas, estimadas em mais de R$ 7 mil mensais.

O cenário reforça que, mesmo com reajustes acima da inflação e políticas regionais mais robustas, o desafio do poder de compra continua presente na realidade dos trabalhadores brasileiros.

