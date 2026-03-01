7 cheiros que são repelentes naturais e afastam os ratos de casa

Lista com repelentes naturais que afastam ratos circula nas redes sociais e chama atenção por alternativas simples para proteger ambientes domésticos

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Uma imagem que circula nas redes sociais chama a atenção ao listar odores que os ratos evitam naturalmente dentro de casa. O conteúdo, divulgado em formato informativo, apresenta opções acessíveis que ajudam a afastar roedores sem a necessidade imediata de venenos ou armadilhas químicas.

O material explica que os ratos possuem olfato sensível e evitam ambientes com cheiros fortes. Por esse motivo, muitos moradores utilizam substâncias de odor intenso como forma preventiva no ambiente doméstico.

Quais cheiros os ratos costumam evitar

A lista destaca hortelã-pimenta, canela, vinagre, citronela, amônia, água sanitária e bolas de naftalina. Esses odores fortes incomodam os roedores e reduzem a permanência deles em locais fechados.

Além disso, a hortelã-pimenta aparece com frequência em dicas caseiras por apresentar aroma concentrado. Da mesma forma, a citronela ganhou popularidade como repelente natural em ambientes residenciais, especialmente em locais com circulação de pragas.

Como usar os repelentes naturais no ambiente

As orientações indicam a aplicação dos odores em pontos estratégicos da casa. Cantos, rodapés, áreas próximas a lixeiras, despensas e possíveis entradas concentram maior risco de presença de roedores.

Por exemplo, moradores utilizam vinagre na limpeza de superfícies para intensificar o cheiro no ambiente. Da mesma maneira, essências de hortelã-pimenta podem ser aplicadas em algodões e posicionadas em locais específicos. Já a água sanitária e a amônia contribuem para a higienização e diminuem fatores que atraem pragas.

Atenção aos cuidados dentro de casa

Especialistas em controle de pragas reforçam que odores fortes funcionam apenas como medida complementar. Ou seja, a vedação de frestas, a limpeza frequente e o armazenamento correto de alimentos reduzem de forma mais eficaz a presença de ratos.

Além disso, o uso de produtos como naftalina, amônia e água sanitária exige cautela, principalmente em casas com crianças e animais de estimação. O contato direto com essas substâncias pode causar riscos à saúde.

Portanto, as soluções naturais auxiliam na prevenção, mas não resolvem infestações já instaladas. Nesses casos, o controle profissional e o reforço das medidas sanitárias garantem maior segurança no ambiente doméstico.