Adeus ao concreto e ao ferro: técnica coreana ergue casas com encaixes de madeira que duram décadas

Estilo coreano de construção com encaixes de madeira maciça chama atenção por dispensar concreto e aço e transformar carpintaria tradicional em engenharia estrutural precisa

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Uma técnica tradicional do estilo coreano de construção chama a atenção de brasileiros nas redes sociais ao mostrar casas erguidas sem o uso de concreto armado ou estruturas metálicas aparentes.

Um vídeo gravado por um criador de conteúdo especializado em carpintaria estrutural exibiu todo o processo de montagem e ajudou a impulsionar o interesse pelo método.

Logo no início da obra, a estrutura surge a partir do esqueleto de madeira maciça. Carpinteiros posicionam pilares robustos na vertical e encaixam vigas horizontais por meio de cavidades entalhadas, formando um quadro estrutural rígido.

Dessa forma, os próprios encaixes assumem a função de travamento e eliminam a dependência de chapas metálicas ou parafusos aparentes.

Estrutura nasce do esqueleto de madeira maciça

No estilo coreano tradicional, a construção começa pela lógica estrutural e não pelo fechamento das paredes. Os profissionais alinham os pilares de seção quadrada e, em seguida, encaixam vigas superiores com cortes calculados.

Assim, cada peça entra na sequência correta e reforça a estabilidade do conjunto.

Além disso, a madeira passa a atuar como elemento portante principal. O encaixe direto entre viga e pilar distribui o peso de maneira uniforme e reduz a necessidade de reforços externos.

Por consequência, a estrutura demonstra firmeza ainda nas primeiras etapas da montagem.

Entalhes precisos substituem ferragens metálicas

O diferencial da técnica está nos entalhes manuais. O carpinteiro utiliza formão e martelo para ajustar milimetricamente as extremidades das vigas até alcançar o encaixe perfeito nas cavidades dos pilares.

Esse processo exige precisão absoluta, pois qualquer erro compromete a lógica estrutural.

Quando a viga se encaixa totalmente no pilar, a pressão natural do ajuste aumenta a rigidez da estrutura. Assim, o sistema impede deslocamentos laterais e garante maior resistência sem depender de conectores metálicos visíveis.

A resistência nasce do desenho do corte, e não de elementos externos.

Telhado curvo aumenta a exigência estrutural

Após a base estrutural, os profissionais instalam os caibros inclinados sobre as vigas superiores para definir a inclinação acentuada do telhado tradicional coreano. Em seguida, colocam ripas horizontais em fileiras organizadas que sustentam as telhas cerâmicas curvas.

À medida que as telhas se acumulam, o peso sobre vigas e pilares aumenta de forma gradual. Nesse momento, os encaixes estruturais demonstram eficiência, pois sustentam a carga contínua sem desalinhamentos ou folgas estruturais.

Técnica tradicional reacende debate na construção civil

Enquanto métodos modernos priorizam concreto armado e aço pela velocidade de execução, o estilo coreano valoriza planejamento, precisão e montagem sequencial. Nesse sistema, pilares, vigas, caibros e telhas funcionam de forma integrada e formam um conjunto estrutural coeso.

Além disso, a técnica reforça discussões sobre sustentabilidade e durabilidade na construção em madeira.

Cortes precisos, encaixes bem executados e planejamento estrutural permitem que casas construídas com esse método mantenham estabilidade por décadas.

Assim, o modelo tradicional combina desempenho estrutural, acabamento limpo e valorização da carpintaria de alta precisão.

