Não é na frigideira, nem no forno: a melhor forma de fazer um franguinho crocante e saboroso

Além da praticidade, esse método apresenta vantagens claras em relação a outras formas de preparo

Daniella Bruno - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Antes de tudo, o grande diferencial dessa receita começa no tempero. Diferente do método tradicional, aqui você não apenas tempera — você cria uma camada de proteção.

Primeiramente, misture os pedaços de frango com alho, sal, pimenta-do-reino, orégano e colorau. Em seguida, adicione iogurte natural ou maionese.

Nesse momento, acontece a mágica: o iogurte atua diretamente nas fibras da carne, amaciando e mantendo a umidade. Ao mesmo tempo, a gordura forma uma película que impede o ressecamento durante o preparo.

Como resultado, o frango permanece suculento por dentro, mesmo exposto ao calor intenso da air fryer.

A técnica que garante crocância perfeita

Depois da marinada, entra em cena a etapa que define a textura final do prato.

Empanado que faz a diferença

Logo após temperar, passe os pedaços de frango em farinha de milho flocada ou farinha panko.

Aqui, o segredo está na pressão: aperte bem a farinha contra o frango. Dessa forma, você cria uma camada mais espessa, que ficará extremamente crocante após o preparo.

O preparo que simula fritura sem óleo

Em seguida, leve o frango à air fryer a 200°C por cerca de 20 a 25 minutos.

No meio do tempo, aplique um pequeno truque: borrife azeite ou adicione um pedacinho de manteiga sobre os pedaços.

Assim, você potencializa o efeito de “fritura no ar”, garantindo uma crosta dourada e irresistível, semelhante à fritura tradicional — porém sem excesso de óleo.

Por que essa técnica se destaca

Além da praticidade, esse método apresenta vantagens claras em relação a outras formas de preparo.

Em comparação com a frigideira, ele evita sujeira e garante um cozimento mais uniforme. Já em relação ao forno, o tempo é menor e o risco de ressecar a carne diminui significativamente.

Além disso, a circulação intensa de ar quente na air fryer sela rapidamente a superfície do frango. Como consequência, os sucos naturais ficam preservados no interior da carne.

Dicas extras para elevar o resultado

Para deixar o prato ainda mais interessante, você pode variar os temperos, adicionando páprica defumada ou um toque de limão na marinada.

Além disso, evitar sobrecarregar a cesta da air fryer ajuda a garantir que todos os pedaços assem de maneira uniforme.

Por fim, servir o frango logo após o preparo mantém a crocância no ponto ideal.

Técnica simples, resultado surpreendente

Diante disso, fica evidente que o segredo não está apenas no ingrediente, mas na forma como você conduz cada etapa do preparo.

Assim, ao combinar marinada estratégica, empanado bem feito e controle de temperatura, você transforma um prato comum em uma refeição especial. O frango crocante na air fryer prova que, com técnica e atenção, é possível alcançar resultados incríveis de forma prática.

O segredo está no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcos Cavalcante (@ducavalcantte)

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