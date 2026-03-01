Não é frito, nem assado: a melhor forma de preparar legumes crocantes, segundo chefs
Técnica preserva cor, textura e sabor e o segredo está no tempo certo, não no excesso de calor
Conseguir legumes crocantes em casa pode parecer simples, mas muita gente acaba errando no ponto. Quando vão direto ao forno ou à frigideira por muito tempo, eles perdem cor, textura e ficam moles.
Em restaurantes, porém, o resultado costuma ser diferente: legumes vibrantes, firmes e com aparência fresca.
Segundo chefs, a melhor forma de preparar legumes crocantes não é fritando nem assando por longos períodos, mas usando a técnica do branqueamento com choque térmico.
O método consiste em cozinhar rapidamente os legumes em água fervente por poucos minutos e, em seguida, mergulhá-los imediatamente em água com gelo para interromper o cozimento.
Esse processo preserva a estrutura interna do alimento, mantém a cor intensa e evita que ele passe do ponto. Brócolis, vagem, cenoura e couve-flor, por exemplo, precisam de apenas 1 a 3 minutos na água fervente antes do choque térmico.
O resultado é uma textura firme e agradável ao mastigar.
Depois disso, os legumes podem ser apenas finalizados rapidamente na frigideira com azeite, alho ou ervas, por poucos minutos, apenas para aquecer e agregar sabor sem perder a crocância conquistada na etapa anterior.
No fim, o segredo não está na quantidade de óleo ou no tempo de forno, mas no controle da temperatura e do tempo. Com a técnica certa, é possível transformar acompanhamentos simples em pratos mais saborosos, coloridos e com textura de restaurante.
