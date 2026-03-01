Não é frito, nem assado: a melhor forma de preparar legumes crocantes, segundo chefs

Técnica preserva cor, textura e sabor e o segredo está no tempo certo, não no excesso de calor

Layne Brito - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Conseguir legumes crocantes em casa pode parecer simples, mas muita gente acaba errando no ponto. Quando vão direto ao forno ou à frigideira por muito tempo, eles perdem cor, textura e ficam moles.

Em restaurantes, porém, o resultado costuma ser diferente: legumes vibrantes, firmes e com aparência fresca.

Segundo chefs, a melhor forma de preparar legumes crocantes não é fritando nem assando por longos períodos, mas usando a técnica do branqueamento com choque térmico.

O método consiste em cozinhar rapidamente os legumes em água fervente por poucos minutos e, em seguida, mergulhá-los imediatamente em água com gelo para interromper o cozimento.

Esse processo preserva a estrutura interna do alimento, mantém a cor intensa e evita que ele passe do ponto. Brócolis, vagem, cenoura e couve-flor, por exemplo, precisam de apenas 1 a 3 minutos na água fervente antes do choque térmico.

O resultado é uma textura firme e agradável ao mastigar.

Depois disso, os legumes podem ser apenas finalizados rapidamente na frigideira com azeite, alho ou ervas, por poucos minutos, apenas para aquecer e agregar sabor sem perder a crocância conquistada na etapa anterior.

No fim, o segredo não está na quantidade de óleo ou no tempo de forno, mas no controle da temperatura e do tempo. Com a técnica certa, é possível transformar acompanhamentos simples em pratos mais saborosos, coloridos e com textura de restaurante.

