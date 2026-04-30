Gigante da carne lança oportunidade para recém-formados em Goiânia, Mozarlândia e Senador Canedo

Programa oferece aos candidatos vale-alimentação, assistência médica e odontológica, e descontos e promoções exclusivas para colaboradores

Natália Sezil - 30 de abril de 2026

JBS anunciou a abertura de várias vagas de emprego. (Foto: Divulgação)

Uma das maiores empresas de carne do Brasil, a JBS abriu seis vagas em Goiás dentro do programa Friboi Desenvolve, iniciativa que busca formar jovens lideranças em operações industriais.

A oportunidade vale para profissionais que tenham se formado em curso superior há até dois anos. Algumas graduações são preferíveis.

Para as vagas de produção, o foco está nos graduados em Engenharia (Alimentos, Agronômica ou Produção), Zootecnia, Medicina Veterinária e Gestão Industrial.

Para a área de manutenção, as oportunidades contemplam formados em Engenharia Eletricista, Mecânica, Mecatrônica, Química, Automação ou Manutenção Industrial.

O programa tem duração total de 18 meses, sendo 12 deles destinados ao aprendizado na prática e os outros seis, à supervisão compartilhada. Segundo a JBS, há possibilidade de efetivação dos participantes após a conclusão do ciclo.

Interessados podem se inscrever até o dia 22 de maio por meio do portal de carreiras da JBS, onde estão disponíveis mais informações.

O processo seletivo é composto por seis etapas, incluindo testes, avaliações técnicas de resolução de problemas de produção ou diagnóstico de manutenção, e entrevistas com comitês locais e corporativos.

De acordo com o programa Friboi Desenvolve, as vagas são acessíveis para pessoas com deficiência (PCD) e contam como vale-alimentação flexível, refeitório no local, plataforma Sempre Cuida, Wellhub ou Total Pass, além de estacionamento gratuito, kit Natal no fim de ano, assistência médica, odontológica e seguro de vida.

Também descontos e promoções exclusivas para os colaboradores, e descontos em instituições de ensino e de idiomas.

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