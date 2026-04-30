Os maiores supermercados de Goiás e quanto eles faturam, segundo ranking ABRAS 2026

Pesquisa aponta concentração de faturamento no topo e destaca a diferença entre o líder estadual e as demais redes de supermercados

Gustavo de Souza - 30 de abril de 2026

Costa Atacadão é o único supermercado de Goiás no top 20 do país. (Foto: Reprodução)

Um dos setores econômicos que mais demonstram tamanho e relevância no Brasil é o varejo alimentar. Em 2025, a área movimentou R$ 1,145 trilhão, valor equivalente a 9,02% do PIB nacional, com mais de 439 mil lojas que empregam, direta e indiretamente, cerca de 9 milhões de pessoas.

Os dados são do Ranking ABRAS 2026, tradicional levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados, e indicam um avanço significativo do setor no país. Nele, Goiás aparece representado por empresas de diferentes portes.

A rede de supermercados mais expressiva do estado é o Costa Atacadão, do Grupo JC, que aparece na 18ª posição do ranking nacional, com faturamento de R$ 7,8 bilhões.

A marca conta com 15 lojas, sendo seis delas apenas na capital Goiânia, além de outras cinco no Distrito Federal.

A segunda colocada é a Comercial Reis, que se encontra bem abaixo de sua principal competidora, na 93ª posição nacional, com faturamento de R$ 950 milhões.

Esses são os únicos dois nomes goianos entre os 100 maiores do Brasil. No total, 24 empresas do estado figuram entre as 1.058 redes contempladas pelo levantamento.

Confira os maiores supermercados de Goiás, segundo o Ranking ABRAS 2026:

Costa Atacadão/Grupo JC

– Posição nacional: 18ª

– Faturamento: R$ 7,8 bilhões Comercial Reis Ltda.

– Posição nacional: 93ª

– Faturamento: R$ 950 milhões Supervi Distribuidor de Alimentos Ltda.

– Posição nacional: 157ª

– Faturamento: R$ 437,8 milhões Supermercado Pró Brasil Ltda.

– Posição nacional: 196ª

– Faturamento: R$ 329,7 milhões Cabral e Maia Ltda.

– Posição nacional: 227ª

– Faturamento: R$ 272,9 milhões Supermercado Moreira Ltda.

– Posição nacional: 231ª

– Faturamento: R$ 264,5 milhões G.S. Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

– Posição nacional: 247ª

– Faturamento: R$ 238,9 milhões Centro Comercial Conquista Ltda.

– Posição nacional: 335ª

– Faturamento: R$ 120,6 milhões ALMB Comércio de Alimentos Ltda. – ME

– Posição nacional: 427ª

– Faturamento: R$ 76,6 milhões Frederico Ferreira Lopes Eireli – ME

– Posição nacional: 443ª

– Faturamento: R$ 70 milhões

Os dados indicam que apenas uma empresa goiana ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento. A maior parte das redes do estado ainda opera abaixo desse nível, o que aponta para um mercado competitivo, mas com forte concentração no topo.

A presença dessas empresas no ranking nacional mostra que o setor segue em expansão, impulsionado por escala, capilaridade e disputa por consumidores em várias regiões do estado.

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