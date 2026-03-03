Bolo pamonha: receita simples, com poucos ingredientes e perfeita para acompanhar um cafézinho

Nesta versão salgada, a massa de milho fica cremosa e ganha recheio generoso de linguiça e muito queijo

Layne Brito -
Bolo pamonha: receita simples
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Tem receitas que não precisam de ocasião: basta o cheiro começar a sair do forno para a casa inteira entender que vem coisa boa aí. O bolo pamonha é exatamente assim.

Ele tem aquele sabor de milho que lembra festa junina, mas com uma textura própria diferente da pamonha assada e que combina perfeitamente com um café passado na hora.

E se a versão doce já tem fãs declarados, a salgada entra na disputa com força. Aqui, o bolo pamonha vira prato principal: recheio de linguiça, bastante queijo e cebolinha para dar aquele toque caseiro.

O resultado é úmido, bem recheado e com uma crostinha dourada por cima que dá vontade de cortar ainda quente.

Bolo pamonha salgado com linguiça e queijo

Ingredientes

  • 500 g de milho (depois de debulhado, rende cerca de 600 g)
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de óleo
  • 1 colher (sopa) de margarina
  • 1 xícara de leite integral
  • 1 xícara de queijo ralado ou picado (opcional, mas faz diferença)
  • Sal a gosto
  • Cebolinha a gosto
  • 400 g de linguiça (pré-assada/frita na air fryer)
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Queijo extra para rechear e finalizar

Modo de preparo

    • Debulhe o milho e bata no liquidificador por cerca de 2 minutos com os ovos, o óleo, a margarina e o leite.
    • Transfira para uma vasilha e ajuste o sal. Acrescente bastante cebolinha.
    • Adicione a linguiça já pronta e misture.
    • Por último, coloque o fermento e mexa delicadamente.
    • Unte uma forma com margarina e despeje toda a massa.
    • Para deixar bem recheado: faça uma camada de queijo no meio e “afunde” levemente com um garfo.
    • Finalize com mais queijo por cima.
    • Leve ao forno preaquecido a 180°C por 50 a 55 minutos.

No fim das contas, o bolo pamonha é daqueles preparos que conquistam pela simplicidade e pelo sabor marcante do milho fresco.

Seja para um café da tarde caprichado, um lanche especial ou até para dividir com a família em um momento descontraído, ele sempre faz sucesso.

E quando sai do forno, dourado e perfumando a casa inteira, fica difícil esperar muito tempo para cortar a primeira fatia.

Agora fica a pergunta: você prefere o bolo pamonha doce ou essa versão salgada bem recheada?

 

