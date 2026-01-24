Parece bolo, mas não é: a pamonha de forno que depois de experimentar você nunca vai esquecer

Preparada no forno, a pamonha doce fica cremosa por dentro, dourada por fora e dispensa o uso de palha

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

A pamonha é um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira e carrega forte memória afetiva, principalmente no interior do país.

Agora, uma versão diferente vem chamando atenção: a pamonha de forno, que lembra um bolo no visual, mas preserva a textura e o sabor característicos da receita original.

O preparo começa com a massa de milho, batida no liquidificador com um pouco de água até ficar bem homogênea. Essa mistura é reservada enquanto os outros ingredientes são preparados separadamente.

Ingredientes

Milho para bater no liquidificador

Um pouco de água

Ovos

Óleo

Açúcar

Margarina ou manteiga

Queijo fresco

1 pitada de sal

Depois, o liquidificador volta a ser usado para bater os ovos, o óleo, o açúcar e a margarina até formar um creme liso. Em seguida, acrescenta-se o queijo fresco e o sal, batendo novamente até a mistura ficar bem uniforme.

Essa parte líquida é então incorporada à massa de milho reservada, mexendo bem para unir todos os ingredientes. A massa é despejada em uma forma retangular de bolo, bem untada com margarina.

A pamonha deve ser assada em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 1 hora e meia, podendo variar conforme o forno. O ponto ideal é o de pamonha firme. O teste do garfo ajuda: se sair limpo, a receita está pronta.

O resultado é uma pamonha de forno macia, saborosa e prática, perfeita para acompanhar um café ou reunir a família. A receita ainda permite variações, como a versão salgada, para quem prefere adaptar o sabor.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Isabella (@isaemcasa)



Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!