Café ou água ao acordar: qual é a melhor opção para começar o dia bem disposto e controlar o açúcar no sangue

Escolha da primeira bebida do dia pode influenciar energia, apetite e até a glicemia e o melhor caminho costuma ser mais simples do que parece

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Engin Akyurt)

Acordar e ir direto para o café é quase um ritual nacional. Mas, nos últimos tempos, uma dúvida ganhou espaço entre quem busca mais disposição e quer cuidar do açúcar no sangue: afinal, o que faz mais sentido logo cedo, café ou água?

A resposta passa menos por “certo ou errado” e mais por entender o que acontece no corpo depois de horas de jejum, como cada bebida age nesse momento e qual estratégia reduz oscilações de energia ao longo da manhã.

Depois da noite de sono, o organismo acorda em “modo de economia”: você passou horas sem ingerir líquidos e alimentos, e é comum estar levemente desidratado.

Por isso, a água costuma ser a melhor primeira escolha para colocar o corpo em funcionamento.

Hidratar ajuda na circulação, na digestão e na percepção de bem-estar e, para quem monitora glicose, é um hábito simples que favorece uma rotina mais estável, já que o corpo tende a responder melhor quando não começa o dia “no seco”.

Já o café tem um efeito conhecido: dá sensação de alerta e foco. O ponto é que, em jejum, ele pode agir de forma diferente em cada pessoa.

Há quem se sinta ótimo, mas também existe quem perceba tremor, ansiedade, estômago irritado e até uma sensação de “queda” algumas horas depois.

Em termos de açúcar no sangue, o café pode provocar uma resposta variável: para algumas pessoas, especialmente quem tem resistência à insulina, a cafeína pode atrapalhar temporariamente o controle da glicemia, principalmente se o café vem sozinho, sem uma refeição junto.

Por isso, muita gente encontra um meio-termo eficiente: começar com água e deixar o café para depois de um café da manhã equilibrado. Essa ordem tende a reduzir desconfortos e “picos” de energia seguidos de cansaço, além de ajudar a manter o apetite mais controlado.

Outra armadilha comum é o café adoçado ou acompanhado de itens ultraprocessados logo cedo. Aí, sim, a glicemia pode oscilar mais, independentemente do café em si.

No fim, a melhor rotina costuma ser a mais consistente: água ao acordar, café no momento certo e um desjejum que tenha proteína e fibras para sustentar a manhã.

Para quem tem diabetes, pré-diabetes ou histórico de glicose alta, vale observar como o corpo reage e, se possível, conversar com um profissional de saúde para ajustar hábitos.

O objetivo não é “proibir” o café, e sim usá-lo de forma inteligente para ter mais disposição sem bagunçar o açúcar no sangue.

