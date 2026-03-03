O peixe que precisa de autorização do governo para ser preparado e só pode ser servido por chefs treinados

Erro de milímetros pode transformar o prato em risco real: por isso, a lei exige formação, licença e controle rigoroso antes de chegar à mesa

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Em um mundo onde quase tudo pode ser pedido por aplicativo, existe um prato que ainda depende de algo bem mais raro do que ingredientes frescos: permissão oficial.

Em alguns países, o preparo de um peixe específico é tratado como assunto sério, com regras rígidas, exames, licenças e fiscalização porque, ao contrário do que acontece com a maioria dos alimentos, ele pode ser perigoso de verdade se for preparado do jeito errado.

A fama de “iguaria proibida” alimenta a curiosidade, mas o motivo é simples: segurança.

O peixe em questão é o baiacu, conhecido internacionalmente como fugu. Ele pode concentrar uma toxina potente em partes do corpo, principalmente em órgãos internos, como fígado e ovários, além de pele e outras regiões, dependendo da espécie.

O risco não está no filé em si, mas no manuseio: se o corte alcançar áreas contaminadas, a toxina pode passar para a carne e tornar a refeição um problema grave.

Por isso, o preparo exige precisão e técnica, e é exatamente aí que entram as regras.

Em locais onde o fugu é tradicional, a legislação determina que apenas cozinheiros treinados podem limpar, separar e servir o peixe.

O processo envolve aprendizado prático, prova técnica e autorização para atuação, justamente para garantir que o profissional saiba identificar as partes perigosas, descartar corretamente e manter o alimento seguro do início ao fim.

Em restaurantes autorizados, há rotinas de controle e padronização: desde a compra do peixe até a forma de armazenamento e descarte, tudo precisa seguir procedimento.

Na cozinha, a preparação é tratada quase como um ritual. O chef trabalha com facas específicas, faz cortes milimétricos e separa o que pode e o que não pode ser usado.

Em algumas versões do prato, o peixe é servido em fatias finíssimas, com apresentação delicada e foco em textura e sabor suave. A experiência, para muitos, é mais sobre tradição e simbolismo do que sobre intensidade de gosto, mas a aura de exclusividade sempre acompanha.

Ainda assim, há um contraste que chama atenção: apesar da fama “radical”, a existência de regras rígidas é justamente o que torna o prato possível.

A autorização não é um detalhe burocrático: é uma camada de proteção para impedir improviso e evitar que curiosidade vire tragédia. E é por isso que, onde a lei é séria, fugu não é “receita de internet” é responsabilidade técnica.

No fim, o peixe que precisa de aval do governo para ser preparado é também um lembrete sobre como gastronomia e segurança podem andar juntas.

O que para alguns é luxo, para outros é disciplina: um prato que só chega à mesa porque existe treinamento, fiscalização e respeito ao risco envolvido.

