Sem farinha e rico em proteína: rocambole de abobrinha é opção leve para almoço ou jantar
Leve, versátil e fácil de preparar, a receita conquista espaço no cardápio de quem busca refeições equilibradas sem abrir mão do sabor
Nem todo prato “leve” precisa ser sem graça e é aí que o rocambole de abobrinha ganha espaço. A proposta é simples: trocar a massa tradicional por uma base sem farinha, usando a abobrinha como protagonista, e ainda assim entregar um resultado que sustenta, tem textura e fica bonito na mesa.
É uma alternativa que cai bem tanto no almoço quanto no jantar, especialmente para quem quer reduzir carboidratos sem abrir mão de comer bem.
O segredo para a massa dar certo é tratar a abobrinha como ingrediente “úmido” que precisa ser bem espremido.
Depois de ralar, é fundamental retirar o excesso de água para garantir firmeza na hora de enrolar. Combinada com ovos e queijo, ela ganha estrutura suficiente para formar uma base consistente e saborosa.
Modo de Preparo
Massa
- Rale 2 abobrinhas médias no ralo grosso.
- Salgue levemente e deixe descansar por 10 minutos.
- Esprema bem com as mãos ou em um pano limpo para retirar o excesso de água.
- Em uma tigela, misture a abobrinha espremida com:
- 2 ovos
- ½ xícara de queijo ralado (muçarela ou parmesão)
- Pimenta e temperos a gosto
Misture até formar uma massa homogênea.
Assando a base
- Forre uma assadeira com papel manteiga e unte levemente.
- Espalhe a massa em camada uniforme, formando um retângulo.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, ou até firmar e dourar levemente.
Recheando e finalizando
- Retire do forno e espere amornar um pouco.
- Espalhe o recheio de sua preferência (frango desfiado, atum, carne moída ou ricota temperada).
- Com cuidado, enrole como um rocambole, usando o papel manteiga para ajudar.
- Se desejar, volte ao forno por 5 a 10 minutos para aquecer o recheio e firmar.
Além de ser uma opção sem farinha, o rocambole é versátil e rende bem. Pode ser servido com salada, legumes salteados ou até acompanhado de um molho leve.
É uma refeição prática, rica em proteína e perfeita para variar o cardápio sem pesar na rotina.
