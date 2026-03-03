Sem farinha e rico em proteína: rocambole de abobrinha é opção leve para almoço ou jantar

Leve, versátil e fácil de preparar, a receita conquista espaço no cardápio de quem busca refeições equilibradas sem abrir mão do sabor

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nem todo prato “leve” precisa ser sem graça e é aí que o rocambole de abobrinha ganha espaço. A proposta é simples: trocar a massa tradicional por uma base sem farinha, usando a abobrinha como protagonista, e ainda assim entregar um resultado que sustenta, tem textura e fica bonito na mesa.

É uma alternativa que cai bem tanto no almoço quanto no jantar, especialmente para quem quer reduzir carboidratos sem abrir mão de comer bem.

O segredo para a massa dar certo é tratar a abobrinha como ingrediente “úmido” que precisa ser bem espremido.

Depois de ralar, é fundamental retirar o excesso de água para garantir firmeza na hora de enrolar. Combinada com ovos e queijo, ela ganha estrutura suficiente para formar uma base consistente e saborosa.

Modo de Preparo

Massa

Rale 2 abobrinhas médias no ralo grosso. Salgue levemente e deixe descansar por 10 minutos. Esprema bem com as mãos ou em um pano limpo para retirar o excesso de água. Em uma tigela, misture a abobrinha espremida com:

2 ovos

½ xícara de queijo ralado (muçarela ou parmesão)

Pimenta e temperos a gosto

Misture até formar uma massa homogênea.

Assando a base

Forre uma assadeira com papel manteiga e unte levemente. Espalhe a massa em camada uniforme, formando um retângulo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, ou até firmar e dourar levemente.

Recheando e finalizando

Retire do forno e espere amornar um pouco. Espalhe o recheio de sua preferência (frango desfiado, atum, carne moída ou ricota temperada). Com cuidado, enrole como um rocambole, usando o papel manteiga para ajudar. Se desejar, volte ao forno por 5 a 10 minutos para aquecer o recheio e firmar.

Além de ser uma opção sem farinha, o rocambole é versátil e rende bem. Pode ser servido com salada, legumes salteados ou até acompanhado de um molho leve.

É uma refeição prática, rica em proteína e perfeita para variar o cardápio sem pesar na rotina.

