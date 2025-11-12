Não é a tapioca, nem o pão integral: este carboidrato é ideal para quem quer emagrecer

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Cozinhando com a Ly)

Muita gente acredita que, para emagrecer, o segredo é cortar todos os carboidratos da dieta.

Mas a verdade é que nem todo carboidrato é vilão.

Existem opções que ajudam no controle do peso, fornecem energia de forma equilibrada e ainda favorecem o bom funcionamento do organismo.

O segredo está em escolher o tipo certo e saber como consumi-lo.

Entre tantas opções, o carboidrato que mais se destaca quando o assunto é emagrecer é a batata-doce.

Rica em fibras, ela promove saciedade por mais tempo e evita picos de glicose no sangue, o que reduz a vontade de comer fora de hora.

Além disso, é uma fonte natural de energia de liberação lenta, ideal para quem pratica atividades físicas e quer perder peso de forma saudável.

A batata-doce também possui baixo índice glicêmico, o que significa que sua digestão é mais lenta, controlando os níveis de açúcar no sangue.

Isso evita o acúmulo de gordura e ajuda a manter o metabolismo ativo, algo essencial no processo de emagrecimento.

Como incluir a batata-doce na rotina

A melhor forma de aproveitar os benefícios desse carboidrato é prepará-lo de maneira simples, sem fritura e sem exagerar no sal.

Cozida, assada ou até mesmo em forma de purê, ela pode substituir o pão no café da manhã ou o arroz no almoço.

Outro ponto importante é o equilíbrio: o segredo para emagrecer está em ajustar as porções e combiná-las com proteínas magras, como frango ou peixe, e vegetais ricos em nutrientes.

Dessa forma, o corpo recebe todos os elementos necessários para se manter ativo e saudável.

Por que a batata-doce é melhor que outros carboidratos

Diferente da tapioca e do pão integral, a batata-doce oferece um conjunto de nutrientes que prolongam a saciedade e ajudam a regular o intestino.

Enquanto a tapioca, por exemplo, é pobre em fibras e pode causar picos de glicose, a batata-doce atua exatamente ao contrário: ela mantém a energia estável e reduz a fome ao longo do dia.

Outro diferencial é sua versatilidade.

A batata-doce pode ser usada em receitas doces e salgadas, desde panquecas e bolinhos até sobremesas leves.

Isso a torna uma aliada prática e saborosa para quem busca emagrecer sem abrir mão de uma alimentação prazerosa.

Dica final para quem quer emagrecer com saúde

Para potencializar os resultados, combine o consumo da batata-doce com hábitos saudáveis, como boa hidratação, sono adequado e prática regular de exercícios.

Assim, o processo de emagrecer se torna natural e sustentável, sem dietas restritivas ou sofrimento.

