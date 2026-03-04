Com detector de metais, homem encontra joia rara ligada à Coroa Inglesa avaliada em mais de R$ 22 milhões e descoberta surpreende especialistas

Pingente Tudor de ouro encontrado por detectorista amador mobilizou campanha milionária e hoje integra o acervo do Museu Britânico

Gabriel Dias - 04 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/FRANCE 24)

Uma descoberta feita por um amador em um campo da Inglaterra acabou mobilizando historiadores, instituições culturais e milhares de doadores.

Uma joia, localizada durante uma busca com detector de metais, revelou-se um artefato histórico raro ligado ao período Tudor e ao reinado de Henrique VIII, época de muitas transformações na Inglaterra.

O achado ocorreu em 2019, no condado de Warwickshire, quando Charlie Clarke, dono de um café e detectorista iniciante, encontrou uma joia antiga enterrada no solo.

Na época, ele utilizava o detector de metais havia apenas seis meses. O que parecia apenas uma busca casual acabou se transformando em uma descoberta considerada excepcional por especialistas.

Após análises conduzidas por historiadores e especialistas em patrimônio, o objeto foi identificado como um pingente de ouro de 24 quilates do início do século XVI.

A peça, conhecida como Coração Tudor, tem ligação simbólica direta com o casamento entre o rei Henrique VIII e Catarina de Aragão, união que marcou os primeiros anos do reinado do monarca inglês, entre 1509 e 1533.

O pingente apresenta-se em forma de coração e é acompanhado por uma corrente composta por 75 elos de ouro, além de um fecho decorado em formato de mão.

Também aparecem representações de romãs — associadas à rainha Catarina de Aragão — e as iniciais “H” e “K”, referência direta aos nomes Henrique e Katherine.

Antes dessa descoberta, joias desse tipo eram conhecidas apenas por registros históricos e por retratos da época.

Para garantir que o objeto permanecesse acessível ao público, o Museu Britânico utilizou uma legislação britânica que concede prioridade a instituições culturais na aquisição de tesouros arqueológicos antes que sejam levados a leilão.

A instituição estabeleceu uma meta de £ 3,5 milhões para comprar a peça. Pela lei, metade do valor seria destinada ao descobridor do objeto e a outra metade ao proprietário do terreno onde o pingente foi encontrado.

Hoje, o chamado Coração Tudor já está em exibição no Museu Britânico e deve participar de uma futura turnê por diferentes cidades do Reino Unido, ampliando o acesso do público a uma peça considerada única na história da Inglaterra.

