Filho que cuida dos pais na velhice pode ganhar mais herança? Entenda o que diz a lei

Filho que cuida dos pais na velhice pode ganhar mais herança? Entenda o que diz a lei

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Uma proposta de reforma do Código Civil pode trazer mudanças importantes no Direito das Sucessões no Brasil. O texto prevê que filhos que cuidaram dos pais na velhice possam receber até 10% da herança logo no início do inventário.

No entanto, a medida ainda não é lei. Mesmo assim, o debate indica uma mudança relevante: o cuidado familiar começa a ganhar reconhecimento jurídico.

As informações foram destacadas pela advogada Walkiria Luiz (@walkiria.luiz), especialista em Direito de Família.

O que prevê a proposta

A proposta em discussão permite a antecipação de parte da herança para o herdeiro que comprovou dedicação no cuidado dos pais.

Assim, esse valor seria liberado antes da partilha final.

Além disso, a medida busca reconhecer o esforço de quem assumiu responsabilidades durante a velhice dos genitores.

Como funciona hoje

Atualmente, a legislação brasileira não diferencia herdeiros com base nesse tipo de cuidado.

Ou seja, a regra geral determina divisão igual entre os filhos.

Assim, mesmo quem prestou assistência direta não recebe vantagem automática.

Mudança pode valorizar o cuidado

A proposta representa uma mudança de visão.

Além do vínculo familiar, o sistema passaria a considerar o cuidado como fator relevante.

Dessa forma, o Direito das Sucessões poderia se tornar mais alinhado com a realidade das famílias.

Herdeiros ocultos podem travar inventário

Enquanto o debate avança, outro problema continua sendo comum.

A existência de herdeiros não identificados pode atrasar ou até anular a partilha.

Entre os casos mais frequentes estão:

filhos que não mantêm contato com a família

parentes desconhecidos

descendentes não incluídos no processo

Assim, a ausência de um único herdeiro pode gerar grandes prejuízos.

Planejamento evita conflitos

O inventário envolve mais do que divisão de bens.

Além disso, exige organização e estratégia desde o início.

Por isso, identificar todos os herdeiros e entender as regras evita atrasos e disputas.

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