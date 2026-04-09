Filho que cuida dos pais na velhice pode ganhar mais herança? Entenda o que diz a lei
Filho que cuida dos pais na velhice pode ganhar mais herança? Entenda o que diz a lei
Uma proposta de reforma do Código Civil pode trazer mudanças importantes no Direito das Sucessões no Brasil. O texto prevê que filhos que cuidaram dos pais na velhice possam receber até 10% da herança logo no início do inventário.
No entanto, a medida ainda não é lei. Mesmo assim, o debate indica uma mudança relevante: o cuidado familiar começa a ganhar reconhecimento jurídico.
As informações foram destacadas pela advogada Walkiria Luiz (@walkiria.luiz), especialista em Direito de Família.
O que prevê a proposta
A proposta em discussão permite a antecipação de parte da herança para o herdeiro que comprovou dedicação no cuidado dos pais.
Assim, esse valor seria liberado antes da partilha final.
Além disso, a medida busca reconhecer o esforço de quem assumiu responsabilidades durante a velhice dos genitores.
Como funciona hoje
Atualmente, a legislação brasileira não diferencia herdeiros com base nesse tipo de cuidado.
Ou seja, a regra geral determina divisão igual entre os filhos.
Assim, mesmo quem prestou assistência direta não recebe vantagem automática.
Mudança pode valorizar o cuidado
A proposta representa uma mudança de visão.
Além do vínculo familiar, o sistema passaria a considerar o cuidado como fator relevante.
Dessa forma, o Direito das Sucessões poderia se tornar mais alinhado com a realidade das famílias.
Herdeiros ocultos podem travar inventário
Enquanto o debate avança, outro problema continua sendo comum.
A existência de herdeiros não identificados pode atrasar ou até anular a partilha.
Entre os casos mais frequentes estão:
- filhos que não mantêm contato com a família
- parentes desconhecidos
- descendentes não incluídos no processo
Assim, a ausência de um único herdeiro pode gerar grandes prejuízos.
Planejamento evita conflitos
O inventário envolve mais do que divisão de bens.
Além disso, exige organização e estratégia desde o início.
Por isso, identificar todos os herdeiros e entender as regras evita atrasos e disputas.
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