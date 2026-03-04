Como limpar o ventilador de forma eficiente e sem precisar desmontar

Mistura simples com produtos caseiros promete retirar poeira acumulada do ventilador sem precisar desmontar o aparelho

Layne Brito - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Com o tempo, é comum que ventiladores acumulem uma grande quantidade de poeira nas hélices e na grade de proteção. A limpeza, porém, costuma ser evitada por muitas pessoas justamente por exigir a desmontagem do equipamento, algo que pode dar bastante trabalho.

Uma dica que vem circulando na internet mostra uma forma prática de resolver o problema sem precisar desmontar o ventilador.

O método utiliza apenas alguns produtos simples que normalmente já estão disponíveis em casa.

Para preparar a solução de limpeza, é necessário misturar 200 ml de água, duas colheres de detergente, três colheres de vinagre e uma colher de bicarbonato de sódio.

Depois de misturar bem todos os ingredientes, o ideal é colocar o líquido em um borrifador, facilitando a aplicação.

Com a mistura pronta, o próximo passo é borrifar o produto diretamente nas hélices e na grade do ventilador, garantindo que toda a área com sujeira receba o líquido.

Em seguida, o ventilador deve ser coberto com um saco de lixo grande. A função do saco é impedir que a poeira se espalhe pelo ambiente durante o processo de limpeza.

Depois disso, basta ligar o ventilador na velocidade máxima.

A força do vento ajuda a espalhar a mistura pelas hélices e soltar a sujeira acumulada, que acaba ficando presa dentro do saco de lixo.

Após alguns instantes, desligue o ventilador e retire o saco com cuidado, já que boa parte da poeira ficará concentrada dentro dele.

Dessa forma, a limpeza é feita sem espalhar sujeira pelo ambiente e sem a necessidade de desmontar o aparelho.

O método tem chamado atenção por ser uma alternativa mais simples e rápida, especialmente para quem não quer lidar com o processo de desmontar e montar novamente o ventilador.

Mesmo assim, é importante tomar alguns cuidados. Antes de aplicar qualquer produto, o ventilador deve estar desligado da tomada, e o uso de líquidos deve ser moderado para evitar danos ao motor do aparelho.

Para quem busca uma solução prática no dia a dia, a dica tem se mostrado uma forma eficiente de reduzir a poeira acumulada e manter o ventilador mais limpo sem grandes dificuldades.

