Truque simples para limpar o ventilador sem precisar fazer sujeira e desmontar
Técnica rápida usa o próprio vento do aparelho para remover a poeira acumulada, evitando sujeira pela casa e facilitando a limpeza no dia a dia
Depois de tentar limpar o ventilador de várias formas, usando bucha, escova e até palitinho para alcançar os cantinhos da grade, uma moradora resolveu testar uma ideia simples que acabou surpreendendo pelo resultado.
A dica, compartilhada nas redes sociais, mostra como é possível limpar o aparelho sem desmontar e sem espalhar poeira pela casa.
O primeiro passo é preparar uma mistura caseira. Em um borrifador, ela coloca 200 ml de água em temperatura ambiente, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e duas colheres de sopa de vinagre.
Após misturar bem, o líquido é borrifado em volta do ventilador, principalmente na grade frontal, onde a sujeira costuma se acumular. Segundo o relato, a poeira começa a se soltar imediatamente.
Na sequência, ela utiliza um saco de lixo grande, envolvendo todo o ventilador. O saco precisa ser bem amarrado para não abrir durante o processo. Com tudo bem preso, o aparelho é ligado normalmente.
O ventilador deve ficar funcionando por cinco a dez minutos, dependendo do nível de sujeira. No teste apresentado, apenas cinco minutos já foram suficientes. Ao desligar o aparelho e retirar o saco, a poeira removida fica acumulada dentro do plástico, evitando sujeira no ambiente.
A técnica tem sido apontada como uma alternativa prática para quem busca facilitar a limpeza doméstica, especialmente em períodos de calor, quando o uso do ventilador é constante.
Confira o passo a passo:
