Truque simples para limpar o ventilador sem precisar fazer sujeira e desmontar

Técnica rápida usa o próprio vento do aparelho para remover a poeira acumulada, evitando sujeira pela casa e facilitando a limpeza no dia a dia

Layne Brito Layne Brito -
Limpar ventilador sem desmontar
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Depois de tentar limpar o ventilador de várias formas, usando bucha, escova e até palitinho para alcançar os cantinhos da grade, uma moradora resolveu testar uma ideia simples que acabou surpreendendo pelo resultado.

A dica, compartilhada nas redes sociais, mostra como é possível limpar o aparelho sem desmontar e sem espalhar poeira pela casa.

O primeiro passo é preparar uma mistura caseira. Em um borrifador, ela coloca 200 ml de água em temperatura ambiente, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e duas colheres de sopa de vinagre.

Leia também

Após misturar bem, o líquido é borrifado em volta do ventilador, principalmente na grade frontal, onde a sujeira costuma se acumular. Segundo o relato, a poeira começa a se soltar imediatamente.

Na sequência, ela utiliza um saco de lixo grande, envolvendo todo o ventilador. O saco precisa ser bem amarrado para não abrir durante o processo. Com tudo bem preso, o aparelho é ligado normalmente.

O ventilador deve ficar funcionando por cinco a dez minutos, dependendo do nível de sujeira. No teste apresentado, apenas cinco minutos já foram suficientes. Ao desligar o aparelho e retirar o saco, a poeira removida fica acumulada dentro do plástico, evitando sujeira no ambiente.

A técnica tem sido apontada como uma alternativa prática para quem busca facilitar a limpeza doméstica, especialmente em períodos de calor, quando o uso do ventilador é constante.

Confira o passo a passo:


Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias