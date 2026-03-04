Ramo de alecrim debaixo do travesseiro: para que serve e por que é recomendado para quem tem insônia

Um hábito simples e natural pode ajudar a tornar suas noites mais tranquilas

Daniella Bruno - 04 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Colocar um ramo de alecrim debaixo do travesseiro é uma tradição popular associada à melhora do sono. A planta é conhecida pelo aroma marcante e por suas propriedades relaxantes, sendo utilizada há gerações em práticas caseiras voltadas ao bem-estar.

Acredita-se que o cheiro suave liberado durante a noite ajuda a acalmar a mente e reduzir a ansiedade, facilitando o adormecer. Dessa forma, muitas pessoas recorrem ao alecrim como uma alternativa natural para noites mais tranquilas.

Embora não substitua tratamentos médicos, trata-se de um recurso bastante utilizado por quem busca soluções complementares.

Como o alecrim pode contribuir para o relaxamento

O alecrim libera óleos essenciais naturais responsáveis por seu perfume característico. Quando você coloca o ramo próximo à cabeça, o aroma se dispersa gradualmente, criando uma sensação de conforto e leveza no ambiente.

Além disso, o ritual de preparar o saquinho e posicioná-lo sob o travesseiro também pode funcionar como um estímulo mental de desaceleração.

Ou seja, o hábito em si ajuda o corpo a entender que é hora de descansar. Esse processo favorece a criação de uma rotina noturna mais organizada, fator essencial para quem enfrenta dificuldades para dormir.

Como usar corretamente o ramo de alecrim

Para testar, basta colocar um pequeno ramo fresco ou seco dentro de um saquinho de tecido sob o travesseiro. O aroma tende a durar alguns dias. Quando o cheiro começar a enfraquecer, substitua o ramo para manter o efeito aromático.

Você também pode posicionar o alecrim na mesa de cabeceira ou utilizar sachês naturais espalhados pelo quarto. No entanto, manter o ramo próximo ao travesseiro intensifica a percepção do aroma durante a noite.

Vale lembrar que, em casos de insônia frequente ou persistente, é fundamental procurar orientação médica. O uso do alecrim pode funcionar como um complemento à rotina de relaxamento, mas não deve substituir avaliação profissional quando necessário.

Ao incorporar pequenas práticas naturais ao dia a dia, você cria um ambiente mais acolhedor e propício ao descanso. Assim, simples mudanças na rotina noturna podem contribuir para noites mais tranquilas.

