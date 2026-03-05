Cidade brasileira próxima ao Paraguai vira destino de quem busca qualidade de vida e bem-estar

Gabriel Dias - 05 de março de 2026

Nos últimos anos, uma cidade do Centro-Oeste tem chamado a atenção de quem busca fugir do ritmo acelerado das capitais sem abrir mão das oportunidades de trabalho, ensino superior e qualidade de vida.

A cidade em questão é Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul. Considerada a maior do interior do estado, ela reúne estrutura urbana, universidades e áreas verdes que ajudam a manter o clima típico de cidade do interior.

O município tem registrado crescimento populacional consistente e se transformado em destino para brasileiros de diferentes regiões.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a população local chegou a 243.367 habitantes no Censo de 2022, um aumento de 24% em relação a doze anos antes.

A taxa média de crescimento anual, de 1,84%, é quase o dobro da média estadual, e as estimativas indicam que o número de moradores pode alcançar cerca de 264 mil até 2025.

Parte dessa expansão está relacionada ao custo de vida mais baixo quando comparado ao de capitais da região. Outro fator que pesa na decisão de novos moradores é a mobilidade urbana: deslocamentos dentro da cidade costumam levar menos de 15 minutos.

A economia gira principalmente em torno do agronegócio, do comércio e dos serviços nas áreas de saúde e educação.

O município também funciona como centro de referência para mais de 30 cidades da região e mantém forte ligação com localidades do Paraguai, a aproximadamente 120 quilômetros de distância.

Outro destaque é a presença de instituições de ensino superior que atraem estudantes de várias partes do país. Universidades públicas e privadas ajudam a movimentar a economia local e reforçam a imagem da cidade como importante polo acadêmico.

